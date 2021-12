"Vogliamo far tornare a splendere tre monumenti simbolo del paese"

La Pro Loco di Olginate in campo per valorizzare tre monumenti simbolo del paese. L'associazione ha infatti promosso una raccolta fondi per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei monumenti olginatesi dedicati a San Carlo Borromeo, alla Benefattrice Sirtori e al parroco Don Lino Luraschi (quest'ultima opera eseguita da Pablo Atchugarry).

"L'arte, testimone degli olginatesi" è il titolo dell'iniziativa che ha già permesso di raccogliere una cifra significativa - grazie anche ad alcuni eventi collegati - e che proseguirà nelle prossime settimane. L'obiettivo, come spiegano il presidente della Pro loco Sergio Gilardi e il segretario dell'associazione Davide De Capitani, è raggiungere quota 5.000 euro... "E ce la possiamo fare!"

Gilardi e De Capitani: "Mancano 2.000 euro all'obiettivo"

"Al momento abbiamo già raccolto la somma di 3.000 euro, di cui 1.800 versati dai consiglieri comunali della passata Amministrazione che hanno devoluto i loro gettoni di presenza - spiegano Gilardi e De Capitani - Un grosso contributo lo hanno dato i cittadini che hanno partecipato alla nostra pizzoccherata, con un ricavo di ben 700 euro tutti destinati al progetto. Infine, con il versamento di altri 500 euro, un'associazione del Lecchese ha voluto esprimere il proprio plauso all'iniziativa".

Mancano quindi ancora 2.000 Euro. "La Pro loco di Olginate metterà in campo altre iniziative dedicate alla raccolta fondi per questo progetto! Se anche tu vuoi sostenerci concretamente, puoi effettuare una donazione sul conto corrente 'Intesa San Paolo Milano - Filiale accentrata Terzo Settore - Iban: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286 - Beneficiario: Fondazione comunitaria del Lecchese onlus. Causale: progetto 2021/3490 L'Arte, testimone degli Olginatesi'. Contribuisci e partecipa anche tu al restyling di Olginate! Intanto, fin da ora, a chi ha già donato o vorrà dare il proprio contributo va il nostro grazie".