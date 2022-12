Sacchetti a tema nei negozi e lezioni agli studenti sul valore del dono

Nuove iniziative del gruppo Aido di Olginate e Valgreghentino per promuovere il valore del dono e la solidarietà. Come illustrato dal portavoce Antonio Sartor, i volontari dell'associazione hanno coinvolto in particolare 3 negozi e le scuole, seguendo la proposta dalla Sezione Provinciale.

Ben 11.000 sacchetti distribuiti

"Nei negozi di alimentari dei due comuni saranno presenti i sacchetti brandizzati 'DigitalAido', per un totale di ben 11.000 sacchetti distribuiti - spiega Sartor - Un modo originale di raggiungere i cittadini, unendo la modernità della nostra App al vecchio volantino cartaceo".

Con l’incontro e le spiegazioni legate ai temi del dono e del prelievo di organi rivolte agli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Olginate, si è poi conclusa invece l’attività di informazione del gruppo comunale Aido verso gli studenti di queste fascia scolare.

"Ora - spiegano i volontari - attendiamo di incontrare anche i ragazzi della scuola secondaria. Intanto ci ha fatto molto piacere ricevere dagli alunni di Valgreghentino un bel biglietto come segno di gradimento della nostra visita! Un gesto che rende il nostro impegno ancora più gradevole".