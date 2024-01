Commosso addio al giornalista e consigliere Pierfranco Negri

"Perdiamo una persona di grande cultura, intelligenza e con una accesa curiosità per ogni campo dello scibile umano. Dialogare con lui era sempre un arricchimento. A tutto questo aggiungeva una grande sensibilità umana. Da lui traspariva il gentiluomo nel senso più puro del termine. Lo ringrazio per tutti questi anni di amicizia reciproca, per le tante belle chiacchierate davanti ad un cappuccino fumante che chiamavano il nostro cappuccino letterario, dialogando dei più disparati argomenti. Ho perso un grande amico".

Era stato anche insegnante

Queste le parole di Lucia Sala in ricordo di Pierfranco Negri, morto il 3 gennaio all'età di 74 anni. Negri, che avrebbe compiuto i 75 anni tra pochi giorni era molto conosciuto e stimato nel territorio lecchese e in quello comasco. Ex insegnante, giornalista e amministratore nella sua nativa Onno di Oliveto Lario eletto nel mandato del sindaco Federico Gramatica, aveva ricoperto il ruolo di consigliere. E poi ancora l'apprezzata collaborazione con l'emittente Televallassina.

"Siamo addolorati, ma non possiamo che ringraziati per il tuo impegno in tutti questi anni, da Lassù ci darai una mano" - il ricordo del primo cittadino. Con Lucia Sala, Pierfranco Negri aveva condiviso le trasmissioni televisive "La Bellagio segreta", in onda proprio su Televallassina, una finestra attenta e professionale nella ricerca del passato di questo angolo del lago di Como.

"Una persona competente, che ha portato a conoscenza della gente di Careno di Nesso, anche attraverso le sue immagini trasmesse in tv, la storia della locale chiesa di San Martino, gioiello nato nel XI-XII secolo, condividendo le ricerche documentali con Lucia Sala di Bellagio" ricorda a sua volta don Vittorio Bianchi, ex parroco di Abbadia Lariana ora collaboratore a Visgnola nel territorio bellagino. I funerali di Pierfranco Negri verranno celebrati domani, venerdì 5 gennaio, alle ore 15.30 presso la parrocchiale di Onno, preceduti alle 15 dalla recita del Santo Rosario. La camera ardente è allestita presso la sua abitazione di via Giuseppe Garibaldi 111 ad Onno. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)