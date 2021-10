Tra rombi di motore e chitarre: la canzone che celebra la Moto Guzzi

L'omaggio musicale alla Moto Guzzi è realtà e da oggi è disponibile in tutti gli store digitali. A firmarlo è il musicista lecchese Ermanno Corti, che con "Un cuore a forma di V" - realizzato da uno spunto di Matteo Brutti - ha voluto celebrare il Centenario della Casa dell'Aquila e la sua importanza nel territorio.

Il brano inizia con un inconfondibile motore Guzzi che si avvia ed è un rock psichedelico a cavallo fra '70 e '80 in cui Ermanno riversa la consueta energia e la sensibilità compositiva che gli appartiene. Gradevole il cambio di ritmo, con aperture melodiche nel ritornello.

Tutta lecchese la produzione: a livello di musicisti hanno partecipato alla registrazione del brano il bassista Maurizio Rocca, il chitarrista solista Marco Gnecchi e Daniele Scicchitano alla batteria. L'incisione è avvenuta allo Streetrecstudio. "A fine ottobre inizieremo le registrazioni per il videoclip ufficiale del brano" fa sapere "Herman".

Il testo di "Un cuore a forma di V"

Dai dagli più gas e piano piano

metti in moto il tuo Cardano

a bassi giri, lo senti lento

questo è il sound del suo caldo motore

In sella a moto di puro piacere

due note che muovono l'anima …..l'anima

da un cuore a forma di V

Come un'aquila in volo la notte

I tuoi cilindri il tuo fragore

dentro lo scoppio fiorisce l'amore

una passione che dura una vita

un california | da un cuore a forma | un cuore a forma di V

rit.

Spiano due curve mi trovo nel vento

in volo verso un tramonto riflesso nel Lario

dove ti hanno sognata

due menti creative

poi ti hanno forgiata

e qui che sei nata...!

Un cuore a forma | un cuore a forma | un cuore a forma di V

addosso avrai sguardi di persone

che seguiranno ogni tuo passaggio

richiamati dal tuo frastuono

si affacceranno a Bar davanzali

richiamati, | galvanizzati | ipnotizzati

dal tuo ormai mitico sound

rit2

Ora sei Breva ...un simbolo se eh ehi

centauro io … ma reale con te

adrenalina e buonumore

sentendo ruggire il sound del tuo cuore

e qui che ti hanno sognata

le menti a forma di V

cavalco l'aquila vivo di istanti…. (ripete)