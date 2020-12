Due televisori in regalo per gli ospiti dell'"Opera Pia": esaudita l'ultima volontà di Martino Bonacina

Il Signor Martino Bonacina, ospite della Rsa "Opera Pia Magistris" di Valmadrera e deceduto lo scorso aprile, aveva espresso alle figlie il desiderio che in sua memoria venisse lasciato un piccolo dono per gli ospiti della struttura.

In memoria del papà e nel rispetto del suo desiderio, in questi giorni le figlie Giovanna, Daniela e Maria Teresa, dopo essersi confrontate con la direzione della struttura, hanno donato alla Rsa valmadrerese 2 Smart TV che, in questo periodo in cui - per tutelare gli ospiti - sono ridotti al minimo i contatti con parenti e visitatori esterni, potranno essere utilizzati non solo per seguire i programmi televisivi, ma anche per seguire le celebrazioni trasmesse sul canale You Tube della Parrocchia.

Uno dei due televisori inoltre è stato collocato su un carrello mobile, in modo che possa essere utilizzato dagli ospiti della Rsa al posto di smartphone e tablet per le videochiamate con i familiari. Pochi mesi fa, in ricordo del signor Bonacina e in segno di ringraziamento a tutti gli operatori della struttura, avevano donato un dipinto, realizzato dall'artista valmadrerese Ofelia Dell'Oro. L'Amministrazione comunale ha espresso «la propria riconoscenza alla famiglia del sig. Bonacina per la generosità e per l'affettuosa attenzione riservata alle esigenze degli ospiti della Rsa».