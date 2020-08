Lecco, da Regione Lombardia 300 milioni per finanziare infrastrutture e trasporti

Regione Lombardia ha messo in campo 300 milioni di euro per finanziare la realizzazione di opere infrastrutturali e di riqualificazione nell'area di Lecco e provincia. L'importante contributo, previsto dalla Legge Regionale 9/2020 del 4 maggio "Interventi per la ripresa economica", permetterà di finanziare numerosi lavori di grande importanza per il territorio lariano.

Le principali opere sono state illustrate oggi dal lecchese Antonio Rossi, sottosegretario regionale con delega ai Grandi eventi sportivi, nel corso della conferenza stampa organizzata presso la sede lecchese dell'Ufficio Territoriale Regionale (Utr Brianza). Presenti con lui anche i Consiglieri regionali Antonello Formenti e Mauro Piazza. Come si può vedere da dati e slide allegati, gli interventi spazieranno dalla città capoluogo al territorio.

Servizio potenziato sulla Milano-Sondrio-Tirano

«La somma più rilevante a livello economico - ha spiegato il sottosegretario regionale - è quella destinata al potenziamento dei collegamenti ferroviari da Lecco a Milano e a Tirano. Con 227 milioni di euro la Regione finanzierà l'acquisto di 27 nuovi treni che permetteranno di migliorare notevolmente la qualità e la puntualità del servizio ferroviario su una direttrice di fondamentale importanza anche in chiave Olimpiadi 2026. Si tratta di un investimento atteso dai tanti pendolari che ogni giorno si recano per lavoro nel capoluogo lombardo e che promette di avere importanti benefici anche a livello turistico».

Oltre 7 milioni alla città di Lecco

La legge regionale sugli interventi per la ripresa economica prevede oltre 7 milioni di euro a favore del Comune di Lecco. «Circa 4 milioni di euro - ha aggiunto Antonio Rossi - saranno destinati all'adeguamento dello svincolo del Bione mentre sono previsti 2 milioni per il Palazzetto del Bione. Con 300.000 euro sarà possibile la riqualificazione, il ripristino e la messa in sicurezza dei ponti sui torrenti Gerenzone e Caldone. Infine, ben 1,8 milioni di euro saranno impiegati per l'Itinerario cicloturisco Adda-città di Lecco/Bione-Rivabella».

Strade, treni, bici e funivie

Sono trenta le opere del Lecchese che potranno accedere ai contributi regionali previsti dalla LR 9/2020. Si spazia dagli interventi di manutenzione e consolidamento della rete stradale ai contributi per i lavori alle funivie di Margno e Maggiò. «Alcune opere avranno importanti e immediate ricadute positive per la mobilità lacustre e il turismo dell'intero Lario - ha ricordato inoltre il sottosegretario - come gli interventi di manutenzione straordinaria dei pontili traghetto nei comuni di Bellagio, Menaggio, Griante e Varenna, nelle province di Lecco e Como, che beneficeranno di 10 milioni di euro di contributo. Altre, invece, contribuiranno a migliorare il quotidiano di tanti lecchesi, come l'eliminazione del passaggio a livello di Bellano, il prolungamento della tangenziale Sirone/Molteno e la realizzazione della variante di Primaluna".

Antonio Rossi: «Un "Piano Marshall" fortemente voluto dal presidente Fontana e un ottimo avoro di squadra»

Rossi ha infine commentato sui propri canali sociali: «Si tratta di risorse per opere importanti che aspettiamo da tempo, molte delle quali mi sono state chieste dal Presidente della Provincia Claudio Usuelli e dai sindaci lecchesi durante i lavori del tavolo territoriale che ho presieduto. Ringrazio i colleghi di giunta e il Consiglieri regionali per il grande lavoro di squadra fatto. Ma il ringraziamento maggiore è per il presidente Fontana che ha voluto fortemente questo “piano Marshall"».

