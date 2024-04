Il Comune di Lecco investe 7 milioni nelle opere per la città

Un anno da 7,3 milioni di euro. Lunedì e martedì prossimo, a una settimana da quello della discordia andato deserto, il Consiglio comunale di Lecco approverà l‘impiego di circa 7,3 milioni di euro frutto dell’avanzo del 2023. “In questa fase ci concentreremo sugli investimenti pubblici, fornendo cioè tutte le risorse economiche necessarie a coprire l’aumento dei costi di cantiere per gli interventi principali della città. Per il Teatro della Società metteremo altri 500 mila euro, così da aver tutte le coperture necessarie per partire con la gara per il secondo lotto; 450 mila per il restauro di Villa Manzoni, 740 mila per coprire i costi del nuovo plesso per l’infanzia asilo Damiano Chiesa e scuola elementare De Amicis. Metteremo 250 mila euro per la ristrutturazione del parco e per gli accessi della Biblioteca (dopo averne già impiegati 500mila di Pnrr)”, spiega il sindaco Mauro Gattinoni.

Il "Piano Rioni" per Lecco

“Abbiamo definito il piano per l’asfaltatura di strade, marciapiedi e manutenzione di acciottolati e porfido per 1,3 milioni, che vanno ad aggiungersi ai lavori che sosterrà la società del teleriscaldamento per i ripristini successivi alla posa delle tubazioni e per le rotonde. Una cifra importante, mezzo milione, è destinata al "Piano Rioni" con numerosi interventi per i parchi, le stradine e sentieri urbani; infine, per progettare e realizzare l’area verde attorno alla Piccola abbiamo stanziato 350mila euro. Tutto questo senza accrescere di un solo euro l’indebitamento del Comune attraverso mutui o altri finanziamenti”.

“D’accordo con l’assessore al Bilancio Roberto Pietrobelli abbiamo, inoltre, prudenzialmente accantonato circa 1 milione di euro per coprire eventuali spese o bisogni futuri che dovessero insorgere in corso d’anno. Mi sembrava giusto condividere queste cifre, perché dentro i numeri, che appaiono sempre un po’ aridi, possa trasparire l’impegno vero e costante ad accompagnare una città che cresce”, chiude il primo cittadino lecchese.