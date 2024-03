Ora legale, scatta il cambio: quando spostare le lancette e le cose da sapere

Bye bye ora solare, torna l'ora legale. Lo spostamento delle lancette nel 2024 è in concomitanza con la Pasqua, avviene infatti nella notte tra sabato 30 marzo 2024 e domenica 31 marzo quando le lancette di tutti gli orologi andranno spostate in avanti, dalle 2 alle 3. Un'ora in meno di sonno.

Torna l'ora legale: quando bisogna spostare le lancette

Come illustrato dai colleghi di Today.it, il fisico delle persone impiega alcuni giorni ad adattarsi al cambio dell'ora, a causa dell'orologio biologico, legato ai ritmi circadiani. Ci può essere qualche difficoltà quando avvengono cambiamenti improvvisi come quelli provocati dal passaggio dall’ora invernale a quella estiva. In questo caso stanchezza, irritabilità, perdita di concentrazione e produttività sul lavoro, nausea e inappetenza sono sintomi comuni che non richiedono quasi mai l’assunzione di farmaci.

Le giornate si allungano, ci sarà un'ora di luce in più. L'altro lato della medaglia è che ci sarà un'ora in meno di luce nella prima parte del giorno, ma se ne accorgono solo i più mattinieri. Da anni, ormai, ricordarsi di cambiare l'orario non è più un problema, è superfluo per molti: la tecnologia, infatti, fa tutto da sé su smartphone, tablet, computer e anche sulla maggior parte dei dispositivi tecnologici. Si aggiornano in automatico. Da spostare restano le lancette degli orologi da polso, in molti casi l'orario dell'automobile e quello di elettrodomestici come forno, forno a microonde e frigorifero.

Con un'ora di luce in più di sera, si consuma meno corrente elettrica. L'adozione dell'ora legale permanente tutto l'anno produrrebbe nel nostro Paese minori consumi di energia per circa 720 milioni di kwh equivalenti, e si considerano solo le attuali tariffe della luce sul mercato tutelato, ad un risparmio in bolletta di circa 180 milioni di euro annui.

Ora legale tutto l'anno: perché converrebbe

Le giornate da Pasqua in poi saranno all'apparenza più lunghe con il buio che arriverà più tardi. Per adattarsi meglio al cambio, gli esperti consigliano di posticipare gradualmente, ad esempio di un quarto d'ora, gli orari dei pasti e il momento di andare a letto. E poi un po' di attività fisica all'aria aperta male non fa. Per risincronizzare il proprio orologio interiore può davvero bastare una lunga passeggiata nella natura.

"Chiediamo al governo Meloni di impegnarsi per arrivare in Italia all'abbandono definitivo dell'ora solare adottando l'orario legale tutto l'anno. - afferma il presidente di Sima (la Società Italiana di Medicina Ambientale ) Alessandro Miani - Una possibilità prevista dall'Unione Europea che già nel 2019 ha approvato una Direttiva che pone fine al doppio cambio orario durante l'anno lasciando ampia discrezionalità agli Stati Membri, auspicando un coordinamento tra le varie nazioni per evitare ripercussioni sugli scambi commerciali e i movimenti transfrontalieri".

Cambio ora legale: a cosa fare attenzione

Ci sono alcuni dettagli da tenere a mente. Ad esempio, controllate l'orario delle corse dei mezzi pubblici nella notte tra sabato e domenica: potrebbero esserci indicazioni differenti da città a città, se dovete utilizzarli proprio nel corso della notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo. Attenzione dunque alla prossima nottata: le lancette, lo ripetiamo, vanno spostate un'ora in avanti ttra il sabato e la domenica di Pasqua.