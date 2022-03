Potenza della natura, fascino e leggende: 3 curiosità sull'Orrido di Bellano

È l'attrazione principale del comune di Bellano e uno dei simboli del nostro territorio, di cui è diventato in pochi anni il sito turistico più visitato. L'Orrido è un luogo che nell'ultimo periodo macina record su record, 138.500 accessi nel 2021, 15mila solo durante i primi nove giorni del 2022 sfruttando l'affascinante spettacolo di luci dell'Orrido Magic Christmas Light. La gola naturale modellata dall'acqua fra le rocce piace a grandi e piccini. Scopriamo insieme alcune curiosità su questo luogo incantato.

Come si è formato?

Si tratta di una gola naturale creata 15 milioni di anni fa dall'erosione del torrente Pioverna e del Ghiacciaio dell'Adda che, nel corso dei secoli, hanno modellato la roccia in gigantesche marmitte, tetri anfratti e suggestive spelonche.

Le gole si creano attraverso tre forme di forze naturali: erosione, sollevamento geologico e scioglimento dei ghiacciai. L'erosione e il lavaggio dei sedimenti provocati da fiumi e torrenti nelle valli è responsabile della formazione della maggior parte delle gole del mondo.

Perché si chiama così

Il nome "Orrido" si lega alle figure mitologiche che decorano la facciata della Ca' del Diavol e che a loro volta si riferiscono alle tradizioni locali e al passaparola tipico dei paesini secondo il quale all'interno della costruzione un tempo si svolgevano riti satanici, festini e incontri orgiastici. Oltre alle leggende tramandate, ricordi più vicini nel tempo la indicano come punto di accesso alle gallerie sotterranee in cui i bellanesi si nascondevano per nascondersi alle ronde durante il coprifuoco sotto la dominazione austriaca.

L'edificio è collocato all'ingresso del sito nella parte superiore, si tratta di una torretta a tre piani a pianta pentagonale costruita su un masso sporgente, le cui origini sono ignote. L'Amministrazione comunale di Bellano la ristrutturerà nel corso del 2022 con l'obiettivo di renderla un'ulteriore attrazione.

La sua influenza

L'Orrido ha sempre ispirato moltissimi scrittori, inclini a descriverne la bellezza naturale e lo stimolo sensoriale che la sua visita è in grado di suscitare. Stendhal lo citò nel suo viaggio in Italia, Johann Jakob Wetzel scrisse "un teatro di bellezza e spaventi, (da cui) si sente uscire un rumore simile a quello del tuono".

"Orrore di un’orrenda orrendezza" sono le parole del poeta bellanese Sigismondo Boldoni, mentre un altro bellanese doc, Andrea Vitali, lo ha citato spesso nei suoi romanzi: "Nel silenzio che calò quella sera dopo il pasto dei felini, lo zio Pinuccio lasciò passare qualche istante, l'aria fu invasa dal rumore della Cascata dell'Orrido" (da Regalo di nozze).

Orari di apertura

(ingresso con Super Greeen pass, qui tutte le informazioni aggiornate)

Dal lunedì al venerdì:

10-13 e 15-18

Sabato e domenica:

09-18

Dal 1° aprile

Aperto tutti i giorni con i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì

10-13 e 14-17

Sabato e domenica, festivi e prefestivi: dalle 09 alle 19.