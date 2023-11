A Valmadrera c'è un nuovo regolamento per l'assegnazione degli orti. Dopo aver approvato i criteri nel corso della seduta della giunta andata in scena il 30 ottobre, il medesimo organismo, il 13 novembre, ha deliberato in merito alla determinazione dell’importo del canone annuale e del contributo forfettario iniziale.

Dopo l'adozione delle due delibere è stato approvato, con determina del responsabile dell'Area Amministrazione generale, il bando per l'assegnazione degli orti comunali, rintracciabile sul sito del Comune. Il termine per la presentazione delle domande per l'assegnazione degli orti è il 3 dicembre.

Valmadrera: quanto costa affittare un orto

In particolare, è stato quantificato in 25 euro il canone di affitto per ogni singolo orto per l’anno 2024 e in 30 euro per gli anni successivi, sempre fatta salva la possibilità per l’amministrazione comunale di aggiornare in seguito questo importo. È stata prevista una quota forfettaria di 50 euro per il ripristino e la manutenzione iniziale dei contabilizzatori del consumo di acqua, previsti per ciascun orto, che dovrà essere versata da ciascun assegnatario al momento della prima assegnazione del lotto, ma non nel caso di un successivo rinnovo.