«18enne elemosinavo in stazione per l'eroina, oggi dirigo comunità per disintossicarsi»

Non c'è limite a quando in basso si sia sprofondati nel buio più totale. Risalire è sempre possibile. Perché anche se può costare uno sforzo sovraumano vale sempre la pena scegliere la vita, con tutto il suo garbuglio inestricabile di difficoltà, dolore, bellezza e luce. A testimoniarcelo è l'esperienza di Paolo Stucchi, 30enne originario di Concorezzo (Monza e Brianza) che, finito nel baratro delle droghe pesanti quando era ancora un adolescente, non solo è riuscito a vincere la sua dipendenza ma ha aperto la comunità per disintossicarsi Narconon Aurora Onlus di Osnago, di cui oggi è direttore. In una lunga telefonata ha raccontato a MonzaToday la sua storia, che condividiamo nella certezza sia di grandissima ispirazione, più che mai oggi, mentre stiamo ancora lottando contro una pandemia dai risvolti drammatici.

Come è iniziato il tuo rapporto con le droghe?

«Io in prima superiore sono arrivato maluccio, la terza media era andata male e sentivo di dovere far di più, non volevo deludere i miei genitori. Il mio impegno però ha fatto sì che venissi preso di mira come 'secchione' anche se non lo ero nemmeno veramente. Per non essere tagliato fuori, così, ho cercato di adeguarmi agli altri, assorbirne il modo di fare. E questo includeva anche fumarsi le 'canne'. Un giorno come gli altri ho iniziato a fumare».

Dalle prime 'canne' alla dipendenza vera e propria, come è accaduto?

«Dal fumare ogni tanto sono passato a farlo ogni giorno e quindi anche a comprare, e nel frattempo bevevo alcol. Come fanno tanti ragazzi anche oggi mi basavo su false affermazioni, tipo 'smetti quando vuoi', non pensavo di diventare dipendente e invece è stato proprio così. All'inizio riuscivo anche ad andare bene a scuola, ma è durata poco e alla fine sono stato bocciato. Si è innescato un circolo vizioso, oltre al rendimento in calo, io che avevo tantissimi interessi, man mano li ho abbandonati tutti. È stato sempre peggio».

Come sei passato alle droghe pesanti?

«Quando avevo 16 anni ho provato la 'coca'. Il concetto ero lo stesso di prima: pensavo 'anche se la uso una volta non succede nulla, finisce qui'. Invece, naturalmente, sono andato avanti, arrivando a drogarmi ogni giorno. A 17 anni, poi, per 'sfida' ho sniffato l'eroina, una sostanza cha prima aborrivo totalmente, e che invece poi ho provato. Subito dopo mi sono però promesso di non farlo più, ma purtroppo c'è stata una seconda occasione e poi sono passato a un uso quotidiano. Io da Concorezzo andavo a scuola a Monza e lì, in stazione, c'era un grande mercato di eroina».

Quali pensi possano essere le cause della tossicodipendenza per un ragazzo?

«Io ero stato un ragazzino che amava la vita e aveva voglia di fare un sacco di cose, suonare il piano, giocare a calcio, uscire con la fidanzata. Spesso però da adolescente ti senti imperfetto, senti che manca qualcosa. Io all'epoca ero molto timido e solo quando usavo le droghe riuscivo a essere loquace, più simpatico. Ho iniziato per questo, per stare con gli altri, in compagnia. Solo che per alcune persone, come me, la dipendenza attecchisce e questo accade perché la sostanza viene utilizzata per risolvere un problema: ogni volta che si presenta tu, invece di lavorare su te stesso, ricorri alla droga».

Come è cambiata la tua vita da quando hai iniziato a fare uso di eroina?

«Io, un ragazzo di buona famiglia, anche agiata, che non mi ha mai fatto mancare nulla, sono diventato un tossicodipendente vero e proprio, una sorta di larva umana. A 18 anni facevo la colletta in stazione a Monza per comprarmi la dose eroina e il vino in brick. A 19 sono scappato di casa cercando un'indipendenza atta a mantenere quello stile di vita. Ma ovviamente non ero felice. Una delle esperienze più pesanti l'ho avuta con lsd e ketamina, che ho provato durante un rave dopo il quale sono stato ricoverato per stato di allucinazione. Da quel momento la mia vita è cambiata, ho manifestato un distaccamento dalla realtà. Nella droga, illudendomi, cercavo le risposte alla mia esistenza, ma sono arrivato a rasentare la follia, avevo perso la testa».

Come hai fatto ad uscirne?

«Nei momenti peggiori anche le persone che frequentavo non mi erano d'aiuto, per tutti ero diventato il 'sottone' del gruppo. Ma la mia famiglia mi è stata vicina, non mi ha mai abbandonato. In particolare mia mamma ha cercato una soluzione e online ha trovato un centro Narconon, riuscendo poi a mettermi in contatto con un ex tossicodipendente che fa l'educatore nelle scuole e che oggi è un mio carissimo amico. Io mi sono deciso e ho parlato con lui. All'inizio facevo lo sbruffone, ma mi sono reso conto che avevo davanti una persona davvero sincera. In me a quel punto è scattato qualcosa».

Dopo questo incontro hai preso la decisione di entrare in una comunità?

«Sì. Quel ragazzo mi aveva lasciato un libro in cui raccontava la sua storia e io ho passato la notte a leggerlo. Poi sono diventato totalmente apatico, perché finalmente avevo capito dove ero arrivato a spingermi. Sono rimasto in quello stato fino a che non ho preso l'aereo per andare in un centro Narconon per disintossicarmi, in Calabria. Lì, passo dopo passo, ho iniziato a star bene, a sorridere e ho conosciuto tante persone. Sono riuscito a disintossicarmi e finito il programma ho trovato la mia missione, creare una comunità in Brianza. All'inizio non avrei mai pensato che avrei dedicato la mia vita a combattere la piaga sociale della droga, poi però ho pensato che se non l'avessi fatto io che ci ero passato, chi avrebbe potuto? Perché un conto è aver studiato un fenomeno, un altro averlo vissuto. Nel 2012 mi sono sposato e insieme a mia moglie poi ho aperto un centro a Osnago, il Narconon Aurora Onlus. Oggi dirigo questa comunità e sono molto contento, convinto di aver fatto la cosa più giusta».

La serie Netflix 'SanPa' ha accesso un creato un acceso dibattito su quella comunità, tu cosa ne pensi?

«Credo che quella comunità come qualsiasi tentativo di salvare la vita a chi è caduto nella droga sia stato uno strumento indispensabile a livello sociale. La serie mi è sembrata molto interessante e io conosco anche chi ha vissuto gli inizi di San Patrignano, per poi passare al programma Narconon, e oggi ha una vita totalmente nuova e lontana dalla droga. Si tratta di un pezzo di storia del nostro paese, negli anni '70 - quando si moriva di eroina in mezzo alla strada - c'era una vera e propria guerra contro la droga. 'SanPa' è stata sicuramente una missione pionieristica e Muccioli ha creduto nel valore della vita dei tossicodipendenti, lottando contro chi riteneva la dipendenza una malattia cronica da curare con palliativi e farmaci. Il programma Narconon è affine in questo: credere che il metadone non sia la soluzione è più che mai condivisibile. Le persone devono riabilitarsi lavorarando su loro stesse e capendo i motivi che le hanno portate alla dipendenza, per poi risolverli».

Agli albori di San Patrignano si usavano però metodi coercitivi, oggi per fortuna non è più così...

«La coercizione oltre a non essere mai necessaria nel processo di disintossicazione è anzi controproducente. In generale più tieni fermo, per esempio, un bambino, più lui vorrà liberarsi. Per vincere la dipendenza ci vuole innanzitutto la volontà della persona. Poi è normale ci siano dei momenti di difficoltà, ma il rispetto per chi si sta disintossicando non può mai venire meno. Per far convincere qualcuno ad andare avanti c'è solo uno strumento efficace: la comunicazione».