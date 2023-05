Torna "DeguStation", il mercato del vino naturale

Quello di sabato 20 e domenica 21 maggio sarà un weekend frizzante al circolo Arci La Lo.Co. di Osnago con oltre venti produttori di vini da tutta Italia, live music, djset, cucina, grigliate e attività per bambini. Il circolo Arci del comune brianzolo promuove infatti la nona edizione del mercato di vino naturale più atteso della zona. Gli estimatori del vino naturale troveranno, nell'area verde adiacente alla stazione di Osnago, tanti stand di produttori lombardi e da varie regioni d’Italia: dalla Sicilia al Piemonte fino al Veneto.

Nello spirito del percorso tracciato da Luigi Veronelli, la due giorni di degustazione permetterà a chi partecipa non solo di assaggiare i vini, ma di dialogare direttamente con chi li produce. Sulla pagina dell’evento (clicca qui) è possibile scoprire tutto l’elenco delle 15 aziende vinicole presenti.

La cucina del circolo, per accompagnare, accenderà i suoi fuochi per saziare la fame di cibi genuini con anche alternative vegetariane. Novità di quest’anno: sarà presente anche il gruppo di volontari "Bbq Autogrillers" che si occuperanno di grigliare leccornie all’esterno del circolo.

Anche concerti live di band del territorio

"DeguStation - spiegano gli organizzatori - non è solo cibo e vini naturali, ma anche concerti live di band del territorio: sul palco di sabato il rock blues dei Bianchi Sporchi, domenica invece i Lucernari con cover dei più grandi successi (italiani e non) dagli anni '50 ad oggi. A seguire, entrambi i giorni, dj-set selezionati ad hoc".

A sostenere il grande evento anche banchetti ed incursioni artistiche e sociali: Antonella Punto con le sue creazioni a tema in acquerello, il gruppo Acquisto solidale (Gas) con un laboratorio per bambini, il coordinamento No Pedemontana con un info-point di autofinanziamento, la cooperativa Karibuny di Campsirago e la fabbrica recuperata di Rimaflow.

Il programma di sabato 20 maggio

Degustazione dalle ore 16:30 alle 23

Cucina del circolo aperta dalle 16:30

"Bianchi sporchi" Live (rock/blues) alle 21 più dj-set by Vladi

Domenica 21 maggio

Degustazione dalle 15:30 alle 20:00

Cucina del circolo aperta dalle 16:30

Lucernari live (cover dei più grandi successi - italiani e stranieri - dagli anni '50 ad oggi) alle 18:30 + Dj-set by Rose One

La location e l'ingresso

L'evento si terrà al circolo Arci La Lo.Co. di via Trieste, 23 a Osnago, in provincia di Lecco, all’esterno dell’edificio della stazione ferroviaria. Raggiungibile facilmente in treno da Arcore (10 minuti circa), Monza (15), Lecco o Milano (30 minuti circa). In alternativa, ampio parcheggio per auto, moto e bici nelle vicinanze. L’accesso è gratuito e non è necessaria la tessera Arci. "Se vuoi comunque sostenerci, sarà possibile tesserarsi sul posto". Il prezzo della degustazione è di 8 euro più 1 euro di cauzione.