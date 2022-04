Prima candelina per il progetto "Sala parto live” dell'ospedale di Lecco

Compie un anno il progetto “sala parto live” ideato e organizzato dalle ostetriche dell’ospedale Manzoni di Lecco. Il servizio permette, con modalità online, a mamme e papà di visitare la sala parto prima del giorno tanto atteso. Le tradizionali visite guidate organizzate in pre-pandemia, a causa dell’emergenza sanitaria, sono state riadattate e ripensate attraverso l’utilizzo di piattaforme virtuali a cui tutte le famiglie possono facilmente accedere.

I tour virtuali della sala parto, ideati dalle ostetriche del Manzoni, sono pianificati mensilmente

I tour virtuali della sala parto sono pianificati mensilmente per le mamme o le coppie che frequentano il corso preparto nei consultori ospedalieri, ma è comunque previsto un incontro per le mamme "esterne" (chi abita lontano o chi frequenta il corso presso altri centri) a cui si può accedere telefonando allo 0341 489257.

"Prepararsi ad accogliere il proprio bambino con serenità e consapevolezza, grazie alla consulenza e al supporto di figure specializzate: è questo l’obiettivo dei percorsi di accompagnamento alla nascita proposti dai nostri consultori familiari e dai nostri professionisti che offrono ai futuri genitori un’occasione di conoscenza e di confronto su diversi temi - spiega Paolo Favini, Direttore generale di Asst Lecco - Pensiamo in particolare all'esperienza dell’attesa, alla gestione del dolore in travaglio, all’allattamento, alle cure da prestare al bambino con il ritorno a casa e al nuovo equilibrio di coppia".

Consuelo Cazzaniga: "Simuliamo anche le posture di travaglio e parto. Ma soprattutto ascoltiamo le mamme"

"Avevamo bisogno di poter ricominciare a parlare con le mamme, prima di incontrarle in sala parto e in reparto - spiega Consuelo Cazzaniga, Coordinatrice Ostetrica e le ostetriche - Nel pre Covid l'incontro visita alla sala parto era quello più atteso da tutti. Vedere quel luogo, prendere confidenza con l'ambiente che avrebbe accolto il travaglio e la nascita del bambino, è sempre stato fondamentale per sentirsi accolti e lenire ansie e paure. Poi tutto è cambiato. L'unico modo che abbiamo avuto per comunicare, in tempo diretto, sono state le nostre pagine Instagram e Facebook".

Così è nata la sala parto live: si tratta di un incontro con l'ostetrica ospedaliera che mostra, online, il percorso nascita in ospedale, dal controllo del termine, alla sala parto, il postparto, l’isola neonatale con l'infermiera del nido e del reparto. "Vengono presentate le norme di accesso per gli accompagnatori e le regole Covid - conclude Consuelo Cazzaniga - simuliamo anche tutte le posture del travaglio e del parto, utilizzando i presidi a disposizione (palla sgabello cuscini, vasca, ecc...). Ma soprattutto ascoltiamo la mamma e rispondiamo ai tanti quesiti che ci vengono posti".