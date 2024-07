Un dolce gesto di solidarietà per i pazienti oncologici del Manzoni

Un dolce gesto di solidarietà nei confronti dei pazienti oncologici del Manzoni. Seguendo l'esempio della Polisportiva di Monte Marenzo con l'iniziativa "Dolci coccole", una donna ha deciso di donare a sua volta coni e coppette gelato alle persone in chemioterapia presso l'ospedale di Lecco.

"Le cose belle vanno raccontate! - commenta Angelo Fontana - L’iniziativa dell’Area sociale della Polisportiva Monte Marenzo e del gruppo Amici di Giusi di Calolziocorte denominata 'Dolci Coccole' mira a fornire ai pazienti in chemioterapia presso gli ambulatori dell’ospedale Manzoni, coppette di gelato e cioccolate calde a seconda delle stagioni. Alcuni giorni fa ho ricevuto sul mio cellulare questa telefonata: 'Gentile signor Fontana, desidero offrire del gelato alle pazienti del reparto oncologico, grazie'. Sono parole fanno bene al cuore".

"Un ringraziamento speciale va alla signora, che desidera rimanere anonima, per la sua generosa donazione - aggiunge il volontario della Polisportiva - Grazie a persone come lei, questa iniziativa di carattere sociale continuerà a portare sorrisi sui volti dei pazienti oncologici ricoverati in reparto o sottoposti a chemioterapia. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta il primario Antonio Ardizzoia e, insieme a lui, tutti i dottori, la caposala Elena Rusconi e tutte le infermiere e le Oss del reparto".