Il centro vaccinale anti-Covid del Manzoni chiuso la domenica

I vaccini anticovid continueranno ad essere somministrati all'ospedale Manzoni di Lecco dal lunedì al sabato, ma non più la domenica. Lo hanno reso noto oggi gli uffici di Asst Lecco annunciando le chiusure domenicali del Centro vaccinale a partire già da questo fine settimana.

"Si comunica - fanno sapere dal nosocomio di via Dell'Eremo - che a far data da domenica 1 maggio il Centro Vaccinale allestito presso l’ospedale Alessandro Manzoni sarà chiuso e così per tutte le domeniche a seguire, fino a nuove disposizioni. Le vaccinazioni anti Covid-19 verranno quindi somministrate dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 20.00".

Ricordiamo che dal 14 aprile scorso sono iniziate anche le somministrazioni della quarta dose del vaccino anticovid per le persone over 80, over 60 fragili, e per gli ospiti delle case di riposo.