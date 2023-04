Asst Lecco aderisce all’open week sulla salute della donna

L’Asst di Lecco aderisce all’ottava edizione dell’open week di Onda sulla salute della donna. Numerose infatti le iniziative messe in campo dai ginecologi e dalle ostetriche di Lecco e Merate in occasione della Giornata nazionale della Salute della donna, che si celebra il 22 aprile.

Più precisamente la fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla Salute della Donna e di genere - organizza dal 17 al 22 aprile l’ottava edizione dell’(H) open week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. L’Asst di Lecco, premiata con i bollini rosa per gli ospedali di Lecco e Merate, aderisce all’iniziativa organizzata da Onda offrendo gratuitamente visite ed ecografie, consulenze in telemedicina e colloqui telefonici nell’ambito ginecologico ed ostetrico. I temi trattati riguarderanno il dolore pelvico cronico, le funzioni e le disfunzioni del pavimento pelvico oltre

alle consuete indicazioni utili in gravidanza e dopo la nascita del neonato.

"Il tema del pavimento pelvico, dal punto di vista ginecologico ed ostetrico, non è ancora sufficientemente all’attenzione delle donne - commenta Paolo Favini, direttore generale Asst Lecco - Saluto quindi con piacere questa iniziativa di fondazione Onda e ringrazio Antonio Pellegrino, Tiziana Dell’Anna e tutte le ostetriche dei nostri Ospedali di Lecco e Merate per il prezioso lavoro che svolgono in tal senso”.

“Quest’anno, dal punto di vista ginecologico, abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione sul dolore pelvico cronico che comprende una serie di patologie ancora poco conosciute e poco diagnosticate, anche se sempre più diffuse - dichiara Antonio Pellegrino, direttore ostetricia e ginecologia del Manzoni di Lecco - Siamo certi che sia sempre necessario fare informazione e mai sottovalutare il dolore riportato dalle donne. L’obiettivo è una diagnosi precoce e il trattamento con cure moderne ed efficaci. Dal punto di vista ostetrico, invece, focalizzarsi sul pavimento pelvico è estremamente importante per la salute ed il benessere generale di ogni donna. Spesso è una zona del corpo femminile che viene trascurata portando a numerosi problemi, soprattutto durante la gravidanza e nel post partum. Prendersi cura del proprio pavimento pelvico è una delle priorità per ogni donna: una giusta consapevolezza può migliorare la salute e il benessere a lungo termine nelle varie fasce d’età".

"Il dolore pelvico cronico è un disturbo che può avere un impatto significativo sulla vita sessuale e relazionale di una donna - precisa quindi Tiziana Dell’Anna, direttore ostetricia e ginecologia dell'ospedale Mandic - Sebbene ci siano molte cause possibili, quella comune nelle donne è proprio la disfunzione del pavimento pelvico. In un'ottica di condivisione aziendale, presso l’ospedale Mandic di Merate, la dottoressa Federica Sina offrirà consulenze sessuologiche a tutte le donne interessate, identificando le cause e offrendo soluzioni adeguate nella gestione del dolore. Senza dimenticare mamme e neonati, verranno messe in campo dal nostro team di ostetriche una serie di attività relative all’alimentazione e alla gravidanza, alle tecniche di rilassamento, alla promozione del movimento durante il travaglio e il parto e al massaggio neonatale".

"Confidiamo in una partecipazione numerosa essendo tutti temi di una certa rilevanza per la salute della donna e dei loro bambini - conclude Dell'Anna - Il nostro obiettivo è quello di essere accanto alle donne e di far conoscere professionalità e servizi di cui potranno avvalersi anche in futuro”. (Nelle locandine pubblicate sotto si possono vedere tutte le iniziative in programma negli ospedali di Lecco e Merate nella seconda metà di aprile).