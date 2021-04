Ossa umane trovate in una villa abbandonata della Brianza: indagini in corso

Macabro ritrovamento in una villa abbadonata di Biassono, a una manciata di chilometri dal Lecchese. Tre teschi e alcune ossa umane chiuse dentro una cassettina di metallo e abbandonati tra le sterpaglie dentro il giardino di una villa disabitata da tempo. Questa la macabra scena apparsa agli occhi di un passante sul finire della scorsa settimana: intorno alle 17 l'uomo stava passeggiando in zona Brughiera, nell'area verde al confine con Macherio, nella zona dove è previsto il tracciato di Pedemontana e a pochi passi dal cimitero.

Una scatola di zinco adagiata sul verde, un arredo insolito per un giardino dove da tempo sembrava non metterci piede nessuno, come riferito dai colleghi di MonzaToday.it. E proprio da lì, scostando il coperchio, sono spuntate le ossa. Resti umani, con tutta probabilità. Sulla scatola nessuna targhetta o nome.

Il primo ad arrivare sul posto è stato il sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi. «Ho ricevuto la segnalazione da parte di una persona che stava passeggiando sul sentiero» ha spiegato. Sul posto è arrivata la polizia locale del comando cittadino guidata dal comandante Francesco Farina e dopo un'ispezione e un sopralluogo i resti sono stati trasferiti nella camera mortuaria del cimitero della cittadina brianzola a disposizione dell'autorità giudiziaria. Del rinvenimento sono stati informati Procura, Questura e Ats.

«Ho avvisato il sindaco di Macherio per chiedere se avesse ricevuto negli ultimi tempi delle segnalazioni relative a eventuali atti vandalici o incursioni nei loculi del cimitero che dista poco dal luogo del rinvenimento», ha spiegato il borgomastro Casiraghi. Al momento però non sembrano essersi verificati episodi anomali e tutto nel camposanto pare in ordine. Sul caso ora si indaga.