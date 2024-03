Ossa umane ritrovate tra Oliveto Lario e Civate: indagini in corso

Mistero tra Civate e Oliveto Lario. Durante gli ultimi giorni sono stati effettuati dei ritrovamenti archeologici nel corso degli scavi effettuati da Lario Reti Holding a Onno e La Santa. Nella tomba rinvenuta a Oliveto Lario, utilizzata a più riprese nel corso del tempo, sono stati riconosciuti i resti di almeno sei individui. Al momento non è possibile stabilire l’epoca esatta delle sepolture, ma le analisi di laboratorio e lo studio antropologico forniranno presto i primi tasselli per tentare di ricostruirne la storia.

Per quanto riguarda Civate, nella giornata di oggi, giovedì 14, saranno eseguiti scavi archeologici a cura della Soprintendenza, e al termine degli accertamenti sarà possibile avere notizie più certe da parte loro.

Ossa umane ritrovate tra Oliveto Lario e Civate

“Sono molto soddisfatta di questo rinvenimento, che aggiunge un tassello importante alle nostre conoscenze sulla presenza antica a Onno – spiega Alice Maria Sbriglio, funzionaria archeologa della Soprintendenza –. Desidero ringraziare Lario Reti Holding per la costante attenzione e per la sensibilità al tema dell’archeologia. Non è, infatti, la prima volta che nel Lecchese emergono evidenze archeologiche durante lavori sulle reti fognarie o di acquedotto e questo è un ulteriore esempio positivo di conciliazione tra esigenze di tutela archeologica e necessità operative del cantiere. Un particolare ringraziamento anche alla società Akhet, che ha condotto lo scavo con grande professionalità”.

L’annuncio di questo ritrovamento avviene a ridosso alla Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dalle Nazioni Unite e che cade il 22 marzo di ogni anno: “Questo ritrovamento rappresenta un altro momento straordinario nella storia della nostra azienda e del nostro territorio. Come gestore del Servizio Idrico Integrato, abbiamo la responsabilità non solo di fornire un servizio efficiente ma anche di preservare e valorizzare il ricco patrimonio storico e culturale in cui ci imbattiamo fortuitamente durante scavi e lavori – aggiunge Lelio Cavallier, presidente di Lario Reti Holding –. Voglio esprimere anche profonda gratitudine alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la preziosa collaborazione: la loro esperienza ha reso possibile la documentazione di questo sito archeologico così importante ed ha permesso di riavviare, nel più breve tempo possibile, i lavori che erano in corso”.