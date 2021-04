Lecco piange la scomparsa di padre Roby Donghi, missionario morto a 48 anni

È stato un maledetto tumore a portarsi via, nella notte tra giovedì e venerdì, padre Roberto Donghi, sacerdote che era prossimo al traguardo dei 49 anni. Dopo gli anni di seminario a Sotto il Monte e a Monza il 13 giugno 1999 era ordinato sacerdote nel duomo di Milano, come prete del Pime.

Aveva trascorso i primi tre anni in Italia, a Villa Grugana, a fare animazione missionaria e, dopo un breve periodo in Portogallo per lo studio della lingua, nel 2003 era partito per la Guinea Bissau. Fino al 2009 era stato presente all'interno della missione di Catiò, occupandosi dei progetti delle scuole e delle cooperative per la coltivazione del riso.

Ad aprile 2011 si era trasferito nella missione di Bubaque, sulle isole Bijagos, un arcipelago della Guinea Bissau; al termine dell'esperienza aveva fatto rientro in Italia per motivi di salute e da inizio aprile era ospite nella struttura di Rancio.

Il cordoglio del sindaco Gattinoni

Il messaggio del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: