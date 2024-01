Al Palladium torna la rassegna di cineforum: 10 titoli in calendario

Il 18 gennaio parte la rassegna invernale del Palladium, una tradizione che dura dal settembre del 2014 e che ha mantenuto in vita il giovedì lecchese dedicato al cinema.

Si parte con la proiezione de L'imprevedibile viaggio di Harold Fry, un film inglese che narra una delicata storia di amicizia e che è il film n. 171 proposto dalla sala.

I volontari del Palladium hanno lavorato con cura nella selezione dei nuovi 10 titoli che, come sempre, saranno supportati da una scheda del film, oltre che da una breve presentazione in sala. Diversi i generi cinematografici offerti che spaziano dalla commedia al drammatico, dal thriller allo storico con un mix di titoli italiani, francesi, irlandesi.

Fra i titoli spiccano anche il thriller Anatomia di una caduta, premiato a Cannes e candidato ai Golden Globes, l'italiano Nata per te che racconta le vicende di Luca Trapanese, cattolico, single e gay che intende prendersi cura di una bimba affetta dalla sindrome di Down abbandonata dai genitori biologici subito dopo il parto.

Sul sito del cinema è possibile visionare i dieci titoli in proposta e anche acquistare l'abbonamento (40 euro per 10 film). Gli abbonamenti sono acquistabili anche alla cassa del cinema, in orario di apertura della sala, come pure gli ingressi singoli a 5 euro al momento delle singole proiezioni.

I film in cartellone

18/01 L'imprevedibile viaggio di Harold Fray

25/01 Jeanne du Barry - La favorita del Re

01/02 Il più bel secolo della mia vita

08/02 Nata per te

15/02 Un uomo felice

22/02 A passo d'uomo

29/02 Anatomia di una caduta

07/03 The quiet girl

14/03 Il sapore della felicità

21/03 The old oak