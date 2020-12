Il palloncino con la letterina vola da Abbadia a Crema: Babbo Natale risponde

I bambini, Babbo Natale, i buoni proposti e i regali. È davvero la classica storia natalizia a buon fine, quella andata in scena ad Abbadia Lariana durante le festività.

Tutto parte dal lancio dei palloncini con le letterine dei bambini per Santa Claus, quest'anno avvenuto lo scorso 8 dicembre da casa in virtù dell'impossibilità di organizzare le tradizionali iniziative causa emergenza covid. Una delle missive, sospinta dalle correnti, viaggia da Abbadia sino a Crema, coprendo una distanza di oltre cento chilometri.

La letterina firmata dai piccoli Davide e Giulia viene così raccolta da Raffaella, che prende a cuore le richieste dei bambini e riesce a contattare mamma Natalia. «I due palloncini partiti da casa nostra - racconta l'abbadiense - avevano una sola lettera, nella quale i miei due figli non chiedevano doni particolari a Babbo Natale, bensì di far terminare la pandemia di Coronavirus, sostenendo di essere stati buoni quest'anno. La signora Raffaella è riuscita a rintracciare un nostro amico di Abbadia via social, ed è stato proprio lui a metterci in contatto».

Quando Natalia ha ricevuto la chiamata da Crema, stentava a crederci. «L'emozione è stata proprio grande - racconta - mi sono commossa nel constatare che esistono ancora persone così buone e gentili come Raffaella, che si è presa l'impegno di mandare un pensierino ai nostri bambini».

Due giorni prima di Natale un pacco carico di doni, firmato da Babbo Natale e le sue renne, è giunto ad Abbadia. «È questo il vero spirito natalizio - conclude Natalia - Davide e Giulia sono stati contentissimi».

Il testo della letterina