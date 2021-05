Sul lago arrivano le panchine giganti: a Pescate e Bellagio due maxi installazioni «per tornare bambini»

Due panchine giganti per ammirare il Lago, ramo di Como e di Lecco, da una prospettiva diversa. Nel corso del fine settimana è stato installato a Pescate il manufatto extralarge da 2.20 metri di altezza per 4 metri di lunghezza, tutto realizzato in legno naturale. «Sul belvedere tra lago e montagna, per un orizzonte diverso, per tornare bambini con le gambe a penzoloni e osservare il lago, la natura e l'ambiente con la semplicità e l'ingenua dolcezza dei tempi passati», lo "saluta" il sindaco Dante De Capitani.

Si tratta della prima panchina gigante della provincia di Lecco e si trova all'interno del parco Addio Monti.

La panchina gigante di Bellagio

È candidata a diventare una delle mete più gettonate per una gita fuori porta nelle zone del Lago di Como anche la panchina gigante (nella foto di Marta Gilardoni) realizzata a Civenna, frazione di Bellagio, uno dei più insoliti belvedere per ammirare il Lario mostrato dai colleghi di QuiComo.it.

L'opera, inaugurata sabato 22 maggio, rientra nel Big Bench Community Project (BBCP), ideato dal designer Chris Bangle e da sua moglie Catherine, entrambi cittadini del Comune piemontese di Clevasana, in provincia di Cuneo. Si tratta di un progetto senza scopo di lucro la cui finalità è la promozione del territorio e delle sue peculiarità artigianali in cui le panchine giganti vengono installate. Il concetto alla base dell'idea artistica è quello di proporre un nuovo modo di ammirare il territorio. La mega panchina fuori scala vuole, per contrapposizione, offrire uno sguardo del mondo con gli occhi di un bambino. Come vedevamo le cose quando eravamo piccoli?

Il tutto è partito dalle Langhe dove Bangle ha realizzato la prima panchina. Quella di Bellagio è la 137ª panchina gigante ed è stata realizzata con il contributo dell’associazione Promobellagio, la Pro Loco di Civenna e il gruppo di cittadini di Civenna più Bella. Chi vuole può partecipare alla realizzazione di una panchina gigante aderendo al corowdfunding del progetto con una donazione. In omaggio i donatori ricevono una bottiglia d'autore firmata da Chris Bangle.