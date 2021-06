Comune-Aldo Moro, prosegue la riqualificazione del Rio Torto: rifatte le panchine del centro sportivo

Via Rio Torto

Nel corso degli scorsi mesi è stato completato l'allestimento dei rinfreschi da usare in occasione d'iniziative di particolare rilievo grazie agli allievi del corso di aiuto cuoco, ma prosegue la «proficua e sinergica» collaborazione tra il CFP Aldo Moro ed il Comune di Valmadrera, già più volte sperimentata nel corso degli anni. In questi ultimi giorni il lavoro comune ha consentito un intervento di riqualificazione del Parco Rio Torto: i ragazzi del corso di falegnameria, guidati dal prof. Buraschi, hanno infatti sistemato, laddove era possibile, o rifatto completamente, le panchine collocate nell'area verde, nella zona del laghetto.

Il bando per i murales

L'intervento, che ha permesso di valorizzare le competenze dei ragazzi, coinvolti in un progetto riguardante il territorio comunale, costituisce «una delle fasi del percorso di valorizzazione del parco», di cui un altra tappa è il bando per la realizzazione dei murales dedicati allo sport nella zona del campo sportivo, la cui scadenza è fissata per il prossimo 21 giugno.