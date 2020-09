Pane sospeso a Lecco: l'iniziativa di solidarietà prosegue

I panificatori di Confcommercio Lecco hanno deciso di proseguire nel progetto del "Pane sospeso", rinnovando la loro disponibilità. L'iniziativa benefica - lanciata nell'autunno 2017 per aiutare, grazie all'acquisto e al dono del pane, i più bisognosi - continuerà almeno fino a fine 2020.

"Periodicamente ci ritroviamo per fare il punto relativo a questo progetto e anche questa volta abbiamo deciso di rinnovare l'impegno in favore del progetto "Pane Sospeso" a Lecco - evidenzia il presidente del Gruppo Panificatori di Confcommercio Lecco, Gianpiero Nucera - E' una iniziativa che piace ai lecchesi, che fornisce risultati importanti e che crediamo possa continuare a essere significativa anche in questa fase di emergenza".

I numeri del progetto sono indubbiamente rilevanti. Tra quanto viene raccolto per la Croce Rossa Italiana di Lecco, che viene rifornita un giorno a settimana, e quanto destinato tutti i giorni, da lunedì a sabato, alla Caritas di Lecco, si arriva a circa 30 kg di pane donati alla settimana ovvero 2mila kg di pane ogni anno: "In pratica, grazie alla generosità dei lecchesi e all'impegno dei panificatori, dall'inizio del progetto siamo stati in grado di raccogliere e offrire oltre 120mila panini".

Il Progetto "Pane Sospeso", nato all'interno del Patto di Comunità siglato tra Comune di Lecco e Confcommercio Lecco, si articola in due fasi: il cliente che entra in uno nei negozi coinvolti dal progetto può acquistare un quantitativo anche minimo di pane che lascia "in sospeso" presso il punto vendita stesso; le associazione benefiche coinvolte, che sono Caritas e Croce Rossa Italiana, si fanno carico del ritiro del pane presso i negozi aderenti in alcune determinate giornate e lo distribuiscono ai bisognosi da loro seguiti.

I negozi di Lecco aderenti (associati a Confcommercio Lecco che organizza e coordina il progetto "Pane Sospeso") sono: Panificio Negri di corso Matteotti 65; Panificio Sartor di via Partigiani 33; Panificio Ciresa di via Capodistria 18 e di via Petrarca 49; Delikatessen di via Malpensata 2; Linfarinata di via Bovara 7; Alimentari Valseschini di via Paisiello 28; Dolce Forno di corso Emanuele Filiberto 68; Panificio Vaccani di via Belfiore 13; Il Pane di Gianola di via Tonio da Belledo 27.