Il Panificio Castelnuovo è (ancora) un'Eccellenza Italiana

Un nuovo premio per il Focaccina Panificio Castelnuovo di Lecco. Dopo quello ricevuto nel 2021, quando l'esercizio si trovava ancora in via Marsala, un secondo riconoscimento è arrivato da Eccellenze Italiane, marchio registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico e che qualifica a oggi oltre 8mila aziende dislocate in Italia e all'estero: a quelle scelte è stato rilasciato il marchio registrato con un ID anticontraffazione.

L'assegnazione avviene in base alle recensioni rilasciate su Google dagli utenti, che hanno riconosciuto la bontà dei prodotti sfornati: “Le recensioni che ricevo mi fanno commuovere, sappiamo che fatica abbiamo fatto per arrivare qui e questi attestati mi riempiono il cuore - racconta Denisia a LeccoToday.it -. Un bel riconoscimento anche per Fabio, che fa ancora le cose alla vecchia maniera, a mano e artigianalmente”.

“Il nostro impegno, mirato allo sviluppo del marchio di Eccellenze Italiane, le aiuta a distinguersi e ad ottenere maggiore visibilità rispetto competitors che sfruttano l'icona del Made in Italy soltanto come attrattiva per la clientela” è spiegato sul sito del riconoscimento.

Lo sbarco in centro Lecco

A novembre 2023 il Panificio Castelnuovo ha salutato Olate e si è trasferito in via Roma, 41, nel cuore di Lecco. L'attività di Fabio e Denisia dallo scorso inverno ha portato armi e bagagli nel nuovo punto vendita, riuscendo a ottenere sin da subito un buon riscontro da parte della cittadinanza. Cambio di nome, diventato il "Focaccina di Fabio e Denisia", ma stessa attenzione alla messa in commercio di prodotti di qualità, gli stessi che hanno contraddistinto la storia del negozio nella precedente location olatese.

Tutto nel segno delle tre "G": grande gusto giusto, come scritto a chiare lettere sulla luminosa vetrina che si affaccia nella bella corte cittadina. Già dall'esterno si può osservare la produzione che viene effettuata rigorosamente sul posto, ma anche l'angolo cucina di Fabio è a vista sulla "pancia" del locale.

"Focaccina" Panificio Castelnuovo: gli orari

La location, come detto, è quella centralissima di via Roma, 41, all'interno della corte che si affaccia su piazza Garibaldi.

Gli orari di apertura sono i seguenti: