Parcheggi, permessi e telecamere: Lecco vara la rivoluzione dei parcheggi

Ci saranno le polemiche, poco ma sicuro. Il Comune di Lecco ha messo a punto i nuovi piani per Ztl e aree di sosta a pagamento: meno categorie per i permessi, quasi tutte saranno a pagamento, e una suddivisione concentrica per quanto riguarda le quattro fasce. Lo scopo finale è uno: togliere quanti più mezzi a motore dal nucleo storico della città, storicamente "invaso" da mezzi privati e commerciali. E le telecamere temporizzate aiuteranno nei controlli, aiutando a individuare i "furbetti" che vanno oltre i limiti dei permessi. Via anche la fascia oraria gratuita di sosta (12-14h), eccezion fatta per Piccola - ma solo quando c'è il mercato e Cimitero Monumentale. Questo, in soldoni, è quanto emerso dalla presentazione delle novità, già anticipate durante la commissione di giovedì sera e prossime a un nuovo passaggio in giunta.

Il piano per i permessi di accesso alla Ztl di Lecco centro

3.733 è il numero dei pass che permettono di entrare nella Ztl del centro città e l'obiettivo è quello di ridurre le richieste di rinnovo: la partenza del nuovo avverrà il 1° gennaio 2024 e saranno sette - rispetto alle attuali dodici - le categorie previste.

“Diamo un maggior pregio estetico al nostro centro - ha premesso il sindaco Mauro Gattinoni -. S’incastrerà il sistema di tariffazione dei parcheggi concentrico, con il centro sarà più caro e i rioni più economici. Alcune categorie verranno sommate in un unico diritto d’accesso. Abbiamo accorpato i diritti della sosta e le categorie, così da comporre il nuovo sistema. Inserendo la variabile del costo, chiediamo ai commercianti di razionalizzare l’accesso al centro. Lo spirito è quello di scoraggiare e rendere responsabile la scelta di accedere con il veicolo alla zona centrale”.

“Sono convinto che ci sarà un’asciugatura nel numero di pass concessi - ha analizzato il primo cittadino -, mentre gli abbonamenti saranno implementati per quanto non concederanno il parcheggio in uno specifico posto. Prepagata a ore? Ci abbiamo pensato, ma non abbiamo voluto cambiare troppi fattori all’interno di questa struttura”.

Le nuove telecamere per i controlli della Ztl

Sull’accesso al centro e il potenziamento delle telecamere, Gattinoni ha aggiunto che “l’attuale autorganizzazione verrà modificata dall’integrazione del timer nelle telecamere, al trentunesimo minuto - tra gennaio e marzo - scatterà un alert all’interno della casella e-mail. Oggi monitoriamo solo gli ingressi e non sappiamo chi entra alle 9 per uscire di pomeriggio al posto di rimanere mezz’ora”. Le multe in automatico scatteranno in primavera, grossomodo, liberando la Polizia e gli ausiliari del traffico del controllo “a occhio” e “mettendo a disposizione più forza lavoro per quanto riguarda il controllo della sosta a tempo a bordo strada”.

Le nuove tariffe per i parcheggi di Lecco

Le tariffe cresceranno in centro e scenderanno in periferia: “Non aumentiamo per fare cassa, alla Ventina costa 50 centesimi l’ora ed è una soglia veramente politica”. E verrà aperto un nuovo parcheggio alla Lidl: “Con il piano particolareggiato della sosta viene prevista una fascia D per quell’area. Andrà in giunta giovedì prossimo. Tempi tecnici da rispettare? Forse prima di Natale”. Meridiane e Piani d’Erna avranno una gestione diversificata: “Il centro commerciale ha una convenzione ventennale che scadrà fra quattro anni, idem Esselunga e Piani d’Erna, dove c’è in gara la gestione della funivia con il parcheggio che verrà disgiunto”.

Zuffi: “Zone in sovraccarico”

“Il piano della sosta va a definire la logica che porta alla saturazione. Dallo studio fatto ci siamo accorti che i parcheggi, soprattutto sulla strada, sono in sovraccarico con almeno l’85% della giornata in saturazione; più ci si allontana, le strutture vanno sotto al 60% e nei rioni scende sotto al 65%”, ha rivelato Renata Zuffi, assessore alla Mobilità.

Come ridistribuire la sosta inefficiente? Attraverso l’istituzione di quattro fasce, “che aumenterà il costo orario della sosta su strada in centro - in struttura sarà sempre più bassa -, mentre chi dovrà fare un servizio nella zona nevralgica sosterrà un costo orario massimo di due euro all’ora”. È un chiaro incentivo a usare i parcheggi coperti e a liberare le strade dalle auto in sosta. Via la fascia oraria gratuita 12-14h (“Sempre per far ruotare la sosta”), gratuità al Cimitero Monumentale e alla Piccola nei giorni del mercato (mercoledì e sabato); le altre soglie attualmente presenti verranno cancellate. I disabili, infine, non avranno nessun cambiamento.

Cattaneo: “Clienti scoraggiati? Stereotipo”

“Raccogliamo le richieste dei commercianti, che hanno spesso richiesto di avere un centro libero dalle automobili. I turisti, invece, potranno beneficiare degli spazi pubblici in maniera ordinata: è fatto tutto in coerenza con il nuovo piano legato all’occupazione del suolo pubblico e completa un pacchetto di provvedimenti che riguarda le zone più vicine al centro”, ha quindi spiegato Giovanni Cattaneo, assessore al Commercio e attività produttive.

“La dotazione tecnologica sarà più evoluta e permetterà di tracciare in maniera migliore i flussi e l’utilizzo degli spazi urbani, questo denota un salto in avanti della città nella miglior definizione dell’utilizzo reale delle varie aree attraverso una fotografia completa. Se uno chiederà uno spazio gratuito, speriamo che lo farà perché ne ha veramente bisogno. Ci auguriamo un maggior utilizzo degli spazi legati a Piccola e funivia”.

Clienti dei negozi del centro scoraggiati dall’aumento delle tariffe? “Già oggi è difficile da avere, uno che va a fare un acquisto magari organizza la sua sosta in base alle vie da percorrere a piedi. Non c’è una ressa di gente che frequenta solo le due vie principali, ciascuno di noi sceglierà se spendere di più per parcheggiare molto vicino oppure fare 300 metri in più e risparmiare qualcosa. Le diverse tariffe incentiveranno le scelte legate alla mobilità, vogliamo che accada questo”.