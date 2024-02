Lecco senza parcheggi rosa: “Gli impegni cadono con le foglie”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Cara Lecco Today,

Se non riesci a pittare le strisce pedonali per renderle visibili e sicure figuriamoci se riesci a pittare di rosa alcuni parcheggi per donne in gravidanza e genitori con bimbi sotto i 2 anni.

Entrambe le negligenze succedono a Lecco, entrambe segno di disinteresse verso persone più fragili e, nondimeno, impegni non rispettati.

- ERA l'ormai lontano 21 febbraio 2022, quando una mozione presentata dall'allora consigliere Zamperini, sottoscritta da PD e FattoreLecco votata all'unanimità (29si, 1astenuto), chiedeva alla Giunta l'istituzione dei parcheggi/stalli rosa.

- ERA ormai lì l'autunno e ben 7 mesi dopo, il 15 settembre 2022, ecco arrivare la Delibera di Giunta, la nr 262, che trasforma l’invito in assunzione di impegno amministrativo e, con relativo allegato, individua vie e numero di stalli - ben 30 - davanti a super, scuole, cliniche e parchi gioco.

Ma con le foglie, cadono ancora gli impegni, gli stalli restano lì solo sulla carta della Delibera.

- ERA ormai lì la primavera, del 2023, il 14 marzo, dopo oltre un anno dalla mozione l’assessora Zuffi finalmente si ricorda di trovare la somma necessaria per l’acquisto di 200 contrassegni e 200 ologrammi tridimensionali e relative buste da dare ai neo-genitori. La Determina è la nr 29 l’importo di spesa racimolato 400,16€.

- ERA ormai nuovamente autunno, del 2023, il 6 novembre, a quasi due anni da un impegno ancora disatteso per 30 Parcheggi Rosa, l'assessora Zuffi rassicura in Consiglio comunale, dopo una sollecitazione civica, che "ormai a breve" pitteremo di rosa le strisce. "Una decina" dice. Ne ha già persi 20.

- OGGI, e ormai è l'inverno 2024, oltre 3 mesi dopo quell'impegno pubblico "a breve" già in ritardo di due anni, nulla è stato rispettato.

La Giunta, tra un aumento di tasse, un opuscolo e un comunicato, dice nuovamente ai suoi cittadini e in primis qui ai neo-genitori: I parcheggi rosa? Siamo favorevoli ma non ve li facciamo.

Tantissimi Comuni li han già fatti, da anni, noi - ho chiesto conferma – stiamo ancora aspettando una riga. La prima

L’incapacità, l’indifferenza e la mancanza di rispetto verso i cittadini di questa Giunta sono un segno ormai indelebile

Paolo Trezzi