«Evitiamo gli assembramenti»: il sindaco di Valmadrera chiude il parco di via Casnedi e le aree gioco

Il Sindaco di Valmadrera ha adottato un'ordinanza con la quale, «vista la attuale situazione epidemiologica, per evitare assembramenti», in considerazione anche della concomitante chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, è stata disposta la chiusura temporanea del Parco di via Casnedi, con divieto di accesso allo stesso, e la chiusura delle aree attrezzate per gioco all’interno degli altri parchi comunali (Parco Rio Torto, parco Via San Francesco d’Assisi, Parco urbano di Parè), fino a nuove disposizioni.