Il parco di via Fra Galdino a Pescarenico inizia a prendere forma. I lavori, affidati alla società Edil 2005 Srl di Perledo, inizieranno martedì e, da cronoprogramma, dovranno terminare entro la fine del mese di settembre. Il quadro economico dell’intervento è di 197mila euro (di cui 62mila di fornitura giochi).

L'area, sita nel rione manzoniana di Lecco consiste attualmente in uno spazio verde attrezzato con soli tavoli e panchine nei pressi dell'asilo nido comunale Arcobaleno, del centro prima infanzia Floridò e della scuola dell'infanzia Corti. Il progetto di riqualificazione, che prevede la realizzazione di aree gioco e nuovi percorsi pedonali, ha preso le mosse da un percorso partecipato con i bambini della scuola dell'infanzia, gli over 60 del Giglio, gli studenti del corso di laurea Edile-Architettura del Polo di Lecco del Politecnico di Milano e Hangar Manzoni.

Ne 'L'isola della felicità' saranno installati giochi prodotti con materiali sicuri e al tempo stesso sostenibili, pensati per favorire apprendimento e creatività. La tipologia dei giochi selezionati, condivisa con docenti e bambini, intende stimolare psicomotricità, equilibrio e coordinazione, lasciando anche spazio a del verde libero dove giocare in libertà. Inoltre, ai tavoli e alle panche per i grandi si aggiungeranno tavoli e sedute a misura di bambino, mentre il parco sarà interamente recintato per garantire il gioco in sicurezza dei più piccoli, e ospiterà anche un'area cani, fino a oggi assente nel rione di Pescarenico.

"Progetto parte di una comunità"

Così si era espressa mesi fa, all'annuncio del progetto, l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi: "Sono davvero molto felice di questo progetto, realizzato dai tecnici del Comune di Lecco attraverso un percorso partecipato e condiviso con soggetti diversi, in fasce di età differenti, ma con un comune denominatore: essere parte di una comunità. Il rione di Pescarenico offre questo spazio verde nel contesto urbanizzato, che meritava attenzione e la creazione di spazi dedicati ai bambini che vi gravitano attorno, spazi per le famiglie, spazi di aggregazione, perché i luoghi della città sono luoghi della comunità. Ringrazio tutti i contributi, che hanno fatto sì che il progetto de L'isola della felicità diventi realtà".