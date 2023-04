Nuove installazioni nel parco sportivo a due passi dalle scuole

Si arricchisce di nuove installazioni il parco sportivo intitolato alla fondatrice di special plympics Eunice Kennedy Shriver (1921 - 2009) a disposizione di studenti e cittadini dal dicembre dello scorso anno nell'area esterna degli istituti Bertacchi-Bovara. Accanto al campo polifunzionale e all'area singola dedicata alla pallacanestro, al rinnovato rettilineo di atletica, all'area per il getto del peso e alla pista (e buca) per il salto in lungo, è infatti stato ora completato anche il posizionamento delle strutture dedicate al calisthenics.

"Con questa struttura si ampliano le occasioni e i luoghi per praticare sport all'aria aperta - commentano gli assessori allo sport, ai lavori pubblici e ai giovani di Lecco Emanuele Torri, Maria Sacchi e Alessandra Durante - In questo modo si completa inoltre un'area che ora prevederà anche la possibilità di svolgere esercizi a corpo libero per il benessere psicofisico, per ogni fascia di età in base alle proprie esigenze e capacità fisiche e di praticare uno sport, il calisthenics, che si sta sempre più diffondendo tra i giovani. Il parco è infine sempre più frequentato da bambini, giovani e famiglie che si ritrovano per fare attività insieme all'aria aperta".

L'area sportiva, situata nel rione di Castello a pochi passi dal centro città, è raggiungibile dal parco 7 marzo e accessibile (senza barriere architettoniche) da via Castagnera, è aperto anche alla cittadinanza, durante l'anno scolastico al pomeriggio, nei giorni festivi e al termine delle lezioni per tutto il giorno. Questo spazio attrezzato è stata la prima opera realizzata in città grazie ai fondi del Pnrr.