Bandiera arcobaleno al Pd di Mandello «fino all'approvazione del Ddl Zan»

Il circolo Pd di Abbadia Lariana e Mandello del Lario, insieme a Casa Comune per Mandello Democratica, ha deciso di esporre presso la propria sede una bandiera arcobaleno, a sostegno dell'approvazione del Disegno di Legge Zan.

Tale Disegno di Legge deve essere approvato subito perché: con pochi articoli estende la tutela dei diritti a chi oggi non è sufficientemente tutelato e intende rafforzare la cultura dell'inclusione e del rispetto contro ogni forma di discriminazione; non toglie diritti e tutele a nessuno ma li esige per tutti e tutte, uguali sotto lo stesso cielo.

Troviamo vergognoso il tentativo, sostenuto da chi non ha mai combattuto a favore di questi diritti, di bloccare l'approvazione della legge con proposte che di nome si chiamano modifiche ma che di fatto si chiamano affossamento.

Terremo esposta la bandiera sino all'approvazione del Ddl Zan, vicino al manifesto per la Libertà per Patrick Zaki.

Pd Abbadia-Mandello