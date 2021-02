Temperature in rialzo, pericolo valanghe: «Massima cautela in Grignetta»

Il clima sta cambiando in questi giorni, con un forte rialzo termico che porterà un gradevole anticipo di primavera, ma anche pericoli in montagna. Le abbondanti nevicate delle scorse settimane hanno infatti creato accumuli nevosi che, causa le temperature improvvisamente più alte, potrebbero diventare molto instabili.

A lanciare un appello alla cautela è il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli, primo cittadino di un comune che si affaccia ai piedi del gruppo delle Grigne e da cui moltissimi escursionisti partono per itinerari montani. «Ha nevicato molto nelle ultime settimane e anche in questo weekend - spiega Fasoli - Le temperature date in rialzo nei prossimi giorni creano ulteriori situazioni di instabilità del fronte nevoso. È per questo che si consiglia di evitare di avventurarsi in alta montagna e se lo si fa con massima attenzione e con la corretta attrezzatura».

Sottolinea Fasoli, «sono state segnalate masse nevose pronte al distacco lungo il sentiero Cermenati tra il Canale Caimi e il versante dei torrioni Magnaghi: in questa area è facile e abbastanza frequente che si presentino accumuli instabili».

Il bollettino valanghe di Arpa

Questa la situazione odierna per quanto concerne il rischio valanghe secondo il bollettino aggiornato di Arpa Lombardia.