In arrivo nel Lecchese 200 mila euro per la pesca

In arrivo ben 200 mila euro per le associazioni di pescatori lecchesi. "La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’agricoltura Alessandro Beduschi, ha approvato i criteri per l'accesso ai contributi regionali destinati alle associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi per l’anno 2024 - ha fatto sapere il lecchese Mauro Piazza, sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia - L’iniziativa è finalizzata al sostegno della pesca dilettantistico sportiva e alla tutela del patrimonio ittico autoctono, tramite il finanziamento di programmi d’intervento proposti dalle associazioni piscatorie dilettantistiche qualificate".

I beneficiari sono dunque le associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi e per la provincia di Lecco è qualificata l’Associazione Sportiva Dilettantistica - sezione provinciale di Lecco. "La dotazione finanziaria complessiva è di 200 mila euro e il contributo finanzierà programmi di attività finalizzati alla realizzazione di due linee di intervento". La Linea 1 (100 mila euro) è relativa ai programmi volti alla tutela, gestione e conservazione del patrimonio ittico autoctono; la Linea 2 (altri 100 mila euro) riguarda invece la gestione dei centri di riproduzione di fauna ittica destinata al ripopolamento dei corpi idrici regionali, gestiti dalle associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi che ne abbiano la disponibilità.

"Le associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi contribuiscono con i loro programmi di intervento a sostenere la conservazione, la tutela e il ripopolamento della fauna ittica autoctona, nonché la vigilanza sulle acque di interesse ittico ed è importante prevedere un contributo a supporto delle attività realizzate - aggiunge Mauro Piazza - Ringrazio l’assessore Beduschi per l’impegno dimostrato con questo provvedimento nel sostenere la pesca perché i pescatori svolgono un importante aiuto e un prezioso ruolo di presidio dell’ambiente che merita di essere sostenuto".