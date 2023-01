Ancora multe per rifiuti selvaggi: "Vi costa come mangiare in un ristorante stellato"

L'ultima sanzione è scattata ieri sera, a carico di un gruppo di amici che dopo aver preso e consumato cibo da asporto in un fast food vicino al paese, ha lasciato gli scarti a terra nel parcheggio a lago. Dovranno pagare 500 euro, secondo la linea di tolleranza zero adottata da tempo dal sindaco di Pescate Dante De Capitani, sia contro questi episodi sia contro altri casi di abbandono di rifiuti sul territorio comunale.

"Ormai non le conto piu le volte che abbiamo sanzionato chi getta borse o cartacce per terra, specie al parcheggio delle Torrette - tuona Dante De Capitani - L'ultimo episodio riguarda una compagnia di ragazzi di un paese vicino che, arrivati al parcheggio di sera a bordo di un'automobile, dopo aver mangiato e bevuto con vista lago, hanno abbandonato i resti delle cibarie sul selciato. Ieri mattina, dopo dieci minuti dalla mia segnalazione avevamo già il nome del proprietario dell'auto. Questo lo possiamo fare perché abbiamo un eccellente sistema di telecamere, un comandante della polizia locale capace di trovare i responsabili in un attimo e una rete di sentinelle efficiente". Una vera e propria task force contro i rifiuti selvaggi per il sindaco che vuole tenere - come da lui stesso ribadito in più occasioni - il paese da lui amministrato come una piccola Svizzera.

"Forse quella contro l'abbandono di rifiuti è una battaglia che non vincerò mai, ne sono consapevole, continueranno a sporcare comunque - aggiunge infine il sindaco di Pescate - Però lo fanno a loro rischio perché a differenza di altri luoghi in Italia, questo è un comune che non dà tregua agli sporcaccioni a cui prima o poi la multa arriva. Per cui oltre al prezzo delle cibarie metti pure in conto altri 500 euro, come se fossi andato a cena in un ristorante stellato e non in un fast food".