A inizio marzo apre il cantiere del quarto ponte. Ci sarà anche Salvini

Ci sarà anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini alla consegna dei lavori per il quarto ponte Lecco-Pescate in programma a inizio marzo. La conferma a seguito della call online di ieri, venerdì 16 febbraio, nella quale il vicepremier ha reso noto il crono-programma e i costi dell'attesa opera alla presidente della provincia Alessandra Hofmann, al vice Mattia Micheli e ai sindaci Mauro Gattinoni e Dante De Capitani.

Molto soddisfatti gli amministratori locali, ai quali si aggiunge l'intervento di Daniele Butti, segretario provinciale della Lega Salvini Premier, che commenta con entusiasmo la notizia. "Oggi è un bellissimo giorno per Lecco ed il nostro territorio! C’è piena soddisfazione nel sapere che il primo di marzo verrà posata la prima pietra per un'opera fondamentale ed attesa qual è il quarto ponte. Si raggiunge così un risultato - continua Butti - al quale i più non credevano. Ma mentre altri convocavano tavoli fantasma, la Lega era al lavoro per mantenere le promesse, senza fare baccano inutile per risolvere i problemi. Un grazie di cuore va al ministro Matteo Salvini, e a tutti coloro che con il lavoro e la giusta sinergia hanno portato a questo risultato davvero importante per il territorio".