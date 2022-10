Il super manifesto per dire Sì al quarto ponte

Un maxi manifesto a lato della Sp52 per chiedere "senza se e senza ma" il quarto ponte tra Pescate e Lecco. Questa l'iniziativa promossa oggi, domenica 23 ottobre, dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Dante De Capitani, contraria a qualsiasi ipotesi di revisione del progetto per evitare il rischio di rinvii e ritardi nelle opere.

"Da questa mattina a Pescate è affisso questo manifesto dal duplice scopo - spiega De Capitani - Il primo per avvisare la cittadinanza che l'opera è ormai pronta a partire e ad essere completata secondo un preciso cronoprogramma, il secondo è per ricordare a tutti quelli che volessero ritardare l'opera con alternative fantasiose, che non è più ora di perdere tempo ma di lavorare per il bene di questo, viabilisticamente parlando, martoriato territorio".

Dopo aver parlato del cartello grande 6 metri per 3 nel quale si parla di realizzare il ponte entro tre anni, il sindaco ha quindi chiosato: "Pescate non accetterà mai di avere la Statale 36 e il ponte Manzoni sul proprio territorio senza poterli utilizzare, come vorrebbe il sindaco di Lecco".