Maxi manifesti per promuovere i negozi di vicinato

I commercianti cittadini compariranno gratuitamente sui maxi manifesti di 6 metri per 3 presenti in paese, all'interno di un'iniziativa promossa dall'Amministrazione allo scopo di promuovere i negozi di vicinato. "In questi periodi di crisi soprattutto per i piccoli commercianti, il sindaco del comune di Pescate nell'ambito delle sue campagne sull'identità territoriale, dedica spazio gratuitamente ai negozi di vicinato presenti in paese - fa sapere la Giunta guidata dal sindaco Dante De Capitani - Partirà lunedì 1 agosto infatti una campagna sulla valorizzazione dei piccoli negozi del paese che sono sinonimo di qualità, servizio e cortesia".

Utilizzando i manifesti gratuiti messi a disposizione dalle società concessionarie di pubblicità al Comune, dai prossimi giorni e fino a dicembre le attivita di vicinato del paese che hanno aderito all'invito dell'Amministrazione comunale verranno rappresentate sui manifesti, si tratta in particolare di tre esercizi commerciali. "Si inizia lunedì con la cartoleria da Terry la cui proprietaria Teresa Spreafico è raffigurata nel suo negozio di via Roma tra il sottoscritto e il vicesindaco Miriam Lombardi - fa sapere De Capitani - I manifesti giganti di dimensione 6x3 metri saranno posizionati per 15 giorni sull'impianto nel parcheggio della casetta acqua e su quelli sulla strada provinciale sotto il municipio".