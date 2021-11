Rifiuti abbandonati dopo il fast food: multe salate nel parcheggio a lago

Pescate rilancia la propria battaglia contro l'abbandono selvaggio di rifiuti, e questa volta l'attenzione si sposta in particolare su alcuni giovani che lasciano tra parchi a lago e parcheggi i contenitori del cibo comprato in un vicino fast food. Ma non solo: sanzionato anche un lecchese che ha abbandonato un sacco alla fernata dello scuolabus.

"Tre sanzioni in una settimana e tutte in zona Torrette quelle comminate dalla Polizia locale per abbandono dei rifiuti al parcheggio a lago e in quello a monte - fa sapere il sindaco Dante De Capitani - Su segnalazione del sottoscritto cento euro di multa sono stati comminati ad alcuni dei giovani che hanno lasciato questa notte (tra venerdì e sabato) resti di cibo di un noto fast food e al Lecchese che ha abbandonato un sacco della spazzatura alla fermata dello scuolabus".

Accese nella zona ben 12 telecamere con sensori notturni

De Capitani annuncia così ulteriori controlli sempre all'insegna della tollerenaza zero: "Purtroppo in tutti i fine settimana siamo costretti a raccogliere cumuli di rifiuti e sacchetti dei clienti di questo fast food a cui ho più volte scritto anche alla sede centrale - aggiunge il sindaco - Ma le dodici telecamere installate nella frazione non perdono un colpo essendo dotate di sensori notturni riprendendo le targhe delle auto dei contravventore alle regole".

"Dopo il sacco rosso'è c'è chi porta qui i rifiuti da altri comuni. Ora basta"

"C'e poi da considerare che da quando alcuni comuni del circondario hanno adottato il sacco rosso per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, sono sempre di più i forestieri che abbandonano i rifiuti casalinghi specialmente nei cestini contando sul fatto che a Pescate abbiamo contenitori ogni 50 metri - conclude De Capitani - Ma 100 euro di multa sono anche pochi per cui prossimamente provvederemo ad aumentare la sanzione per questi comportamenti incivili".