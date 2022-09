Raccolta rifiuti, sanzioni per sacchi viola non conformi lasciati in strada

Cinque sanzioni ai condomini di Pescate per non aver ritirato entro le ore 18 di ieri i sacchi viola non conformi. Questa mattina, sabato 3 settembre, il sindaco di Pescate - noto anche per essere uno dei maggiori sanzionatori di comportamenti che violano il regolamento di polizia urbana - ha elevato 500 euro complessivi di multa ad amministratori di condominio per aver lasciato in strada sacchi non conformi.

"I cittadini lo sanno che sul decoro ordine e pulizia a Pescate non c'e tolleranza che tenga - sottolinea il sindaco Dante De Capitani - I condomini che ho sanzionato è la prima volta che sgarrano, ed evidentemente può darsi che ci sia qualche inquilino nuovo che ancora non ha compreso le regole che vigono a Pescate. È comprensibile che qualcuno non abbia ancora le idee chiare su cosa mettere nel sacco viola , ma se vedi che il tuo sacco non è stato ritirato perché non conforme come recita il bollino che affliggono, te lo riprendi in casa, non lo lasci a bordo strada".

"Chi ha la casa singola o divisa con i parenti, non ha mai lasciato sacchi non conformi"

"La cosa positiva - aggiunge De Capitani - è che, a parte un grosso condominio che dopo ben 4 sanzioni ha alzato bandiera bianca, non abbiamo mai sanzionato nessuno due volte. Alla prima sanzione pagano, alcuni si scusano pure, ma poi non sbagliano più, e se il sacco non è conforme lo ritirano entro le ore 18 del giorno di conferimento, come recita l'art 26 del regolamento di Polizia urbana. Altra curiosità - conclude il sindaco di Pescate - consiste nel fatto che chi ha la casa singola o divisa con i parenti, non ha mai lasciato in strada sacchi non conformi e nel caso di errori li ritira subito".