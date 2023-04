Ecocentro più moderno, telecamere, scuole green: dal Pnrr 600mila euro a Pescate

È pari a 224mila euro il contributo che il comune di Pescate ha ottenuto dallo stato con i fondi Pnrr destinati alla riqualificazione delle piattaforme ecologiche comunali. I lavori che partiranno entro la fine dell'anno - su progettazione portata avanti in in collaborazione con Silea - consistono nella sostituzione di tutti i cassoni presenti nella piattaforma di via Alzaia, nel rifacimento delle recinzioni, nella pavimentazione e tombinatura.

E poi ancora la riqualificazione degli spazi interni, il collocamento di nuovi contenitori di stoccaggio, la predisposizione di una nuova regolamentazione degli accessi al sito tramite tessere magnetiche, senza dimenticare un nuovo sistema di videosorveglianza contro l'abbandono dei rifiuti all'esterno.

Le opere sono state illustrate dal sindaco Dante De Capitani ricordando che si tratta di una nuova tranche di fondi provenienti dall'Europa: "Dopo i contributi per l'efficientemente energetico delle scuole e il rifacimento del campetto di basket della scuola primaria, il Comune di Pescate si aggiudica finora tre contributi del Pnrr per circa 600mila euro complessivi".