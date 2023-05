Abbandona sacchetto di rifiuti. "Tradito" dalle ricette mediche, prende 500 euro di multa

Ha messo in un sacchetto di plastica alcuni rifiuti tra cui le ricette mediche con i propri dati, abbandonalo poi sotto il cestino di un altro comune. Peccato per lui che quel comune è Pescate, salito da tempo agli onori delle cronache per la tolleranza zero avviata dal sindaco Dante De Capitani contro sporcizia e scarti selvaggi. E proprio il primo cittadino durante una passeggiata ha trovato quel sacchetto, lo ha aperto ed è risalito al responsabile leggendo i dati riportati sulle ricette mediche in esso contenute. Ora "il proprietario" del sacchetto dovrà pagare una multa di oltre 500 euro.

"Questa mattina passeggiando per il paese ho trovato questo sacchetto abbandonato sotto un cestino, l'ho preso, l'ho aperto e ho trovato almeno una decina di ricette e impegnative mediche di una persona residente in Brianza, in un comune dove è in vigore il sacco rosso per lo smaltimento dei rifiuti - racconta De Capitani - La legge sulla privacy mi impedisce di pubblicare la foto con le ricette aperte e quindi nome e indirizzo, ma 500 euro più spese di notifica arriveranno presto al trasgressore. Non siamo il paese che si fa fregare".