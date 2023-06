Sindaco lecchese vuole "arruolare" i vigili che hanno manganellato la donna trans a Milano

Il sindaco di Pescate solidarizza con i due vigili che hanno manganellato una trans a Milano ed è pronto ad arruolarli nel proprio comune. Il discusso episodio risale al 24 maggio ed è avvenuto davanti all'università Bocconi, in via Sarfatti, dove le violenze hanno preceduto l'arresto della donna, una 41enne trans brasiliana.

"Attualmente il nostro comando di polizia locale intercomunale è composto da due agenti fissi e cinque agenti in prestito da altri comuni, ma per mantenere alta la sicurezza nel periodo estivo cerchiamo altri vigili decisi e risoluti come i nostri - spiega Dante De Capitani - Personalmente sarei quindi pronto ad assumere i due agenti del comune di Milano protagonisti della vicenda con la trans, vicenda che ha caratterizzato la cronaca degli ultimi giorni".

De Capitani, già noto come "sindaco sceriffo" ha dunque aggiunto: "Non conosco i nomi dei due agenti, ma se volessero collaborare con noi siamo pronti ad accoglierli per impiegarli in operazioni di controllo del territorio, qui a Pescate o anche a Garlate se il mio collega vorrà. Perché la sicurezza dalle nostre parti non è un optional, ma una certezza".