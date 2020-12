Sicurezza pedoni, Lecco Merita di Più: «Lanciamo una raccolta firme per migliorare gli attraversamenti pedonali»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Da sempre ci è a cuore la sicurezza stradale per questo nel nostro programma elettorale avevamo lanciato l'idea di attuare un’analisi degli incidenti che si sono verificati negli ultimi dieci anni in città per individuare i punti in cui si sono verificati più sinistri, analizzando le cause e rimuovendole per ottenere una città che punta alla “vision zero”: cioè annullare i morti sulle strade cittadine entro il 2023.

Già l'anno scorso avevamo promosso in Consiglio comunale un ordine del giorno in cui chiedevamo una diversa dislocazione di alcuni incroci, rotonde e attraversamenti pedonali, ma ad oggi nulla è stato fatto.

Per questi motivi chiediamo che il Comune di Lecco intervenga immediatamente per rendere più sicuri i passaggi pedonali illuminandoli con luci dedicate e ponendoli anche a una distanza congrua dalle rotonde; inoltre chiediamo che l’ente comunale migliori la segnaletica posta sulla carreggiata e attui uno spostamento del passaggio pedonale posto sul lungolago nei pressi del Monumento ai Caduti.

Chiediamo a lecchesi di sostenere questa raccolta firme, per diventare protagonisti di questa richiesta di cambiamento basta sottoscrivere la petizione su https://chng.it/2bGSTsgfh5 e applicare così una vera rivoluzione del buonsenso affinché i pedoni siano più sicuri sulle nostre strade cittadine.

Lecco Merita di Più – Forza Italia.