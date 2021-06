Vaccini anti-Covid: da lunedì 28 giugno tempi più corti per i richiami di Pfizer e Moderna

Resta invariato il limite dei 42 giorni come data massima di prenotazione della seconda dose vaccinale, come da Scheda Tecnica del vaccino

Si accorciano i tempi per i richiami dei vaccini a mRna. «Da lunedì 28 giugno la seconda dose della vaccinazione anti-Covid sarà proposta dal portale per la prenotazione (https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it) dal 21° giorno per i vaccini Pfizer Biontech e dal 28° giorno per il vaccino Moderna. Resta invariato il limite dei 42 giorni come data massima di prenotazione della seconda dose vaccinale, come da Scheda Tecnica del vaccino». A farlo sapere è stata la Direzione generale Welfare della Lombardia tramite una nota.

Vaccini anti-Covid: come prenotare

