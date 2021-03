Pharmalife Research sostiene la campagna vaccinale in provincia di Lecco

Pharmalife Research supporta la campagna vaccinale gestita da COSMA, la Cooperativa Provinciale dei Medici di Medicina Generale di Lecco, omaggiando a ogni cittadino vaccinato dalla Cooperativa un gel sanificante per le mani.

L’azienda di Garbagnate Monastero, specializzata nella produzione di prodotti fitoterapici e dermocosmetici con i quali è presente in 55 Paesi del mondo, sin dall’inizio dell’emergenza pandemica ha scelto di sostenere il territorio fornendo gratuitamente gel sanificante in diverse occasioni che coinvolgevano il pubblico ed ha lanciato la campagna Insieme per combattere il virus, grazie alla quale i consumatori che acquistano un prodotto a marchio Pharmalife presso le farmacie, parafarmacie ed erboristerie italiane, ricevono gratuitamente anche un gel sanificante mani. La campagna prosegue ora, arricchendosi dell’iniziativa in collaborazione con la Cooperativa.

«Vaccino arma potente, ma...»

«Il vaccino è senza dubbio l’arma più potente che abbiamo per combattere il Covid-19 e per uscire dall’emergenza pandemica - sottolinea Anna Crupi, Amministratore Unico di Pharmalife Research. Ma è altrettanto vero che la prevenzione, attraverso tutte le precauzioni che ben conosciamo e in particolare il distanziamento e l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione, resta fondamentale. Fra gli elementi di attenzione, l’igiene delle mani è importante poiché inavvertitamente, e spesso attraverso piccole distrazioni, il virus può passare dalle nostre mani alle vie respiratorie. Inoltre, le precauzioni restano fondamentali evidentemente per i non vaccinati, ma, allo stesso modo, anche per tutti i soggetti ai quali il vaccino è già stato somministrato. Per questo motivo abbiamo scelto con convinzione di essere a fianco di COSMA».

«Ringrazio in particolare il dottor Motta, Presidente della Cooperativa, e il dottor Magri, Consigliere: quella contro il Covid è una battaglia che possiamo vincere solo uniti e con l’impegno di tutti - conclude Anna Crupi. Tanto è vero che Pharmalife ha dato la disponibilità ad ospitare la campagna vaccinale presso i propri spazi aziendali».