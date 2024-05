Piani d'Erna, nuova era? Si provano le corse di sera

Funivia per i Piani d'Erna, partono le prove per il funzionamento notturno. Parte, con la bella stagione, una nuova sperimentazione dedicata alla specifica piattaforma. Frutto della collaborazione con ITB, gestore dell'impianto di risalita, e d'intesa con l'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese, il nuovo servizio serale di fruizione della funivia che conduce dal piazzale di Versasio ai Piani D'Erna, realizzato con finalità turistiche e non di trasporto pubblico locale, sarà attivato da sabato 1° giugno, in occasione di uno degli eventi di corsa in montagna più attesi dai lecchesi, la ResegUp.

Grazie agli interventi di adeguamento dell'impianto d'illuminazione propedeutici al rilascio dei necessari nulla osta alle corse serali, per tutti i sabati dei mesi di giugno, luglio e agosto dalle 18.30 alle 22 sarà possibile utilizzare la funivia dei Piani d'Erna per salire in quota o ridiscendere.

“L'iniziativa trova spazio nel progetto dell'Amministrazione comunale di Lecco di sviluppare e potenziare il turismo collegato con la montagna e l'outdoor e, in particolar modo, la piattaforma dei Piani d'Erna, in collaborazione coi pubblici esercizi locali, le associazioni e gli organizzatori di eventi interessati a sfruttare questa ulteriore possibilità di rilancio del comprensorio”, spiega una nota del Comune di Lecco. A questo collegamento gli orari ordinari dell’impianto.

I lavori estivi

Approvato il progetto definitivo per la nuova funivia dei Piani d'Erna: costerà oltre un milione e mezzo di euro. La giunta comunale di Lecco ha dato infatti parere favorevole al progetto definitivo per la riqualificazione delle stazioni di monte e valle della funivia che collega la città ai Piani d’Erna.

L’intervento prevede una riqualificazione degli edifici della stazione di monte e della stazione di valle, con una manutenzione degli stabili, l’ammodernamento degli spazi e dei servizi per migliorare le condizioni di accoglienza e servizio degli utenti del trasporto pubblico, con un focus sull’efficientamento energetico e funzionale delle stazioni stesse.

Cattaneo e Zuffi: “Un progetto attento alle caratteristiche naturali e paesaggistiche”

"Il progetto - commentano gli assessori Renata Zuffi e Giovanni Cattaneo - rappresenta un tassello importante nel rilancio della Piattaforma Erna: vogliamo avere cura dell’ambiente in cui si inserisce il servizio di trasporto pubblico, vogliamo favorire un accesso inclusivo ai Piani d’Erna, che tenga conto delle caratteristiche naturali e paesaggistiche di questa località e favorisca al contempo lo sviluppo di nuove iniziative economiche, culturali e sociali".

Il progetto, redatto dallo studio Ardea guidato dall’architetto Arturo Montanelli, ha un valore complessivo di 1.557.000 euro di cui 1.130.000 finanziati da Regione Lombardia e i restanti 427.000 euro coperti con risorse del Comune di Lecco.

Una nuova facciata per entrambe le strutture, a valle e a monte

In particolare gli interventi prevedono lavori sulla parte esterna con la realizzazione di una nuova facciata per entrambe le strutture (a valle e a monte) che restituisca decoro e perfomance energetica agli edifici, diventando un primo importante biglietto da visita per chi vuole scoprire le montagne lecchesi.

“Ancora più significativa è la rimodulazione degli spazi interni con il rifacimento dei servizi igienici, l’ammodernamento degli spazi adibiti a biglietteria e imbarco sbarco dalla funivia, nonché dei luoghi di lavoro del personale di controllo. Un’importante novità tocca l’interno della stazione a monte con la predisposizione degli ambienti per accogliere come riparo dalle intemperie i viaggiatori in caso di brutto tempo ma anche come nuovo punto di ristoro e di animazione dello spazio più prossimo all’attacco dei sentieri: al piano superiore vedrà la luce un salone polifunzionale che diventerà oggetto di un bando di gestione una volta terminati i lavori”.

Il cronoprogramma del cantiere: chiusure al minimo

Il cronoprogramma del cantiere prevede l’avvio dei lavori entro l’estate del 2024, con l’obiettivo di minimizzare eventuali periodi di chiusura e fermo impianto per non impattare sulla mobilità dei residenti in Erna e garantire alle attività economiche l’afflusso di turisti. "Il dettaglio dei lavori - fa sapere infine il Comune di Lecco - verrà comunicato successivamente all’aggiudicazione della gara e alla redazione del progetto esecutivo che sono le prossime fasi dell’iter del progetto.