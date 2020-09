Piazza Mazzini, i lavori procedono: consegna prevista per la seconda metà di settembre

I lavori e le opere di riqualificazione di piazza Giuseppe Mazzini proseguono come da cronoprogramma definito dall’amministratore unico di Linee Lecco Mauro Frigerio con le aziende incaricate per l'esecuzione degli interventi previsti. II progetto di riqualificazione dell’architetto Michele Spreafico sta prendendo corpo giorno dopo giorno e, salvo imprevisti tecnici e avverse condizioni meteorologiche, i tempi di esecuzione e di conclusione delle opere dovrebbero essere confermati.

Giovedì 27 agosto l'amministratore Frigerio ha incontrato il vicesindaco del Comune di Lecco Francesca Bonacina, che ha fatto le veci del sindaco Virginio Brivio impegnato fuori città, con la quale ha visitato il cantiere e fatto il punto dei lavori in corso. Il vicesindaco ha espresso il suo apprezzamento per lo stato di avanzamento e per la qualità degli interventi e delle opere ad oggi realizzate.

«Consegna prevista: 20 settembre»

Martedì 1° settembre Frigerio e il Direttore Generale di Linee Lecco Salvatore Cappello, con l'architetto Michele Spreafico e tutte le aziende operanti nel cantiere e area di lavoro, hanno effettuato un ulteriore sopralluogo di piazza Giuseppe Mazzini per monitorare lo stato di avanzamento degli interventi programmati. Nei prossimi giorni sono programmati gli interventi di installazione degli impianti e strumenti elettrici, informatici e tecnologici relativi agli accessi, telepass, cassa e totem informativi.

Queste opere, con i conseguenti test di collaudo e verifica tecnica, concluderanno, di fatto, la realizzazione del progetto. Nei giorni successivi i test di verifica e collaudo di tutti i nuovi impianti installati, Mauro Frigerio e Salvatore Cappello hanno riferito che piazza Giuseppe Mazzini verrà restituita alla città. Gli stessi hanno espresso «piena soddisfazione per il rispetto del cronoprogramma, a suo tempo definito, che prevedeva il termine dei lavori entro il prossimo 20 settembre».

