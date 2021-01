Cantiere in Piazza Sacro Cuore, «manovra pericolosa dello scuolabus»

La manovra dello scuolabus sarebbe diventata pericolosa. In seguito all'inizio dei lavori di rifacimento del sagrato della chiesa del Sacro Cuore a Mandello, il gruppo di minoranza "Casa Comune" solleva una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza di bambini e genitori che accedono o escono dalla scuola.

«I pulmini per il trasporto dei bambini ora percorrono la via pedonale alla quale si accede da Via Cesare Battisti, eseguendo delle manovre pericolose - spiegano i consiglieri del gruppo - Inoltre, per rendere la manovra dei mezzi più agibile, è stato cementificato un tratto di prato adiacente l'istituto. Visto che il progetto esiste già da tempo non era davvero possibile pensare a un percorso migliore e in sicurezza? Ad esempio, al fine di evitare manovre rischiose vista la presenza di pedoni, non si poteva pensare di fare entrare il pulmino dal lato via Nazario Sauro (oggi aperta fino alla piazza Sacro Cuore) e far salire i bambini nel controviale vicino all'accesso de La Nostra Famiglia? Questa soluzione avrebbe anche evitato di aggiungere cemento e togliere del verde».

«Anche il nuovo cancello che è stato installato è incompleto, non è stato ancora collegato con la recinzione, lasciando spazi in cui chiunque può facilmente accedere all'area scolastica - continuano da Casa Comune - Pensiamo che interventi portati avanti in questa maniera denotino una mancanza di attenzione e tempestività. Chiediamo che si adottino al più presto provvedimenti atti a garantire l'indispensabile sicurezza».