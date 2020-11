Covid, gli accorgimenti del Comune di Lecco per i cittadini in quarantena

L'assessore alla Protezione civile del Comune di Lecco, Simona Piazza, ha diffuso un breve video destinato alla cittadinanza contenente alcune importanti indicazioni sulla gestione dei rifiuti in quarantena e sulla rete sociale di riferimento per le persone in difficoltà.

Le informazioni si riferiscono ai servizi di supporto della rete sociale: seppure a distanza, è importante mantenere i contatti con amici e parenti e, in caso di necessità, chiedere aiuto. Per informazioni sui servizi di supporto attivi i ncittà è possibile telefonare al Servizio sociale comunale, 0341 481235 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.

L'assessore Piazza informa che cambia la raccolta dei rifiuti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o quarantena obbligatoria: in questi casi è infatti sospesa la raccolta differenziata. Tutti i rifiuti riciclabili, i fazzoletti e i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso devono essere raccolti e conferiti in un unico sacco indifferenziato.

Il Comune ricorda che:

- non devono essere conferiti nello stesso sacco i rifiuti pericolosi (batterie, vernici e solventi)

- i sacchi non devono essere avvolti in foglie di carta e inseriti in almeno due sacchetti

- i sacchi non devono essere schiacciati con le mani e devono essere ben chiusi utilizzando guanti monouso.