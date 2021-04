Lecco: si chiude la grana della "Piccola". L'ex gestore del parcheggio rinuncia al giudizio

Si chiude il contenzioso legato all'immobile dell'area dell'ex "Piccola Velocità" di via Amendola. L'impresa Chiarello Di Frigerio Francesco E C. Sas ha depositato venerdì 26 marzo scorso l'atto di rinuncia al giudizio intrapreso nel 2020 e avente a oggetto una pretesa usucapione di porzione di immobile, facente parte dell’area ex Piccola Velocità, acquistata dal Comune di Lecco il 20 dicembre 2019, a fronte dell’accordo quadro sottoscritto nel 2018 tra Comune e FS S.p.a., RFI S.p.a. e MercitaliaLogistics S.p.a.

Il contenzioso

Nelle aule del Tribunale era arrivata la richiesta di l'usucapione di parte del magazzino presente all'interno dell'area dell'ex Piccola Velocità di via Amendola, diventata di proprietà comunale alla fine del 2019. Dopo aver gestito per trent'anni il parcheggio, l'azienda si è vista non rinnovare il contratto, alla cui scadenza si è verificato il subentro di Linee Lecco.

Dopo aver usato per tanti anni quello spazio come deposito, l'azienda di via Carlo Cattaneo ne ha richiesto l'assegnazione ai sensi dell'art. 1158 del cod. civ., che disciplina in via generale l'istituto prevedendo che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per vent'anni. Chiaramente proprio il recente passaggio di consegne sembrerebbe aver generato il passaggio alle vie legali.

L'area, inoltre, è e sarà oggetto di un continuo rinnovamento da parte dell'Amministrazione comunale, che su questo tema ha fissato uno dei perni della campagna elettorale e di recente ha eseguito un primo stanziamento di circa trecentomila euro, tutto destinato alla messa in sicurezza e alla demolizione degli edifici presenti all'ingresso.